© сommons.wikimedia.org by User:MrArifnajafov is licensed under GNU Free Documentation License
Главная / Центральный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:07

Аппараты ИВЛ оказались мертвым грузом: как провернули сделку на десятки миллионов рублей

В Брянской области вскрыли мошенничество при поставке ИВЛ на сумму свыше 20 млн руб

Масштабная схема с поставкой неисправной медтехники вскрылась в Брянской области и обнажила цепочку решений, которые обернулись многомиллионным ущербом. По версии следствия, 42-летняя руководительница компании в 2020 году продала Брянской областной детской больнице девять аппаратов искусственной вентиляции лёгких для новорождённых и детей.

Техника оказалась неисправной и не соответствовала условиям государственного контракта. Следователи также установили, что оборудование не было зарегистрировано в России, что делало его использование невозможным в медицинских учреждениях. Общая сумма ущерба превысила 20,7 млн рублей, и эта цифра стала основой обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Ситуация усугублялась тем, что поставка предназначалась для учреждения, работающего с наиболее уязвимыми пациентами. Нарушения, по данным следствия, затронули не только технические параметры оборудования, но и сам порядок исполнения обязательств по контракту. Это позволило сформировать обвинение сразу по нескольким статьям, включая продажу незарегистрированной медицинской техники.

В 2022 году, как следует из материалов дела, обвиняемая оформила на себя коммерческий транспорт фирмы. Стоимость этих активов оценили примерно в 2,1 млн рублей, и следствие квалифицировало действия как причинение имущественного ущерба компании. Этот эпизод стал для оперативников подтверждением системности нарушений, поскольку речь шла о распоряжении корпоративной собственностью в личных интересах.

В 2024 году фигурантка, по данным следствия, присвоила себе премию на сумму 12,1 млн рублей. Этот факт дополнил картину злоупотреблений, позволив следствию выстроить последовательную схему личного обогащения. В рамках расследования арестованы два грузовика, легковой автомобиль, жилой дом с участком и половина нежилого помещения в Брянске. Такой перечень имущества рассматривается как гарантия возможного возмещения ущерба.

Прокурор региона утвердил обвинительное заключение, и материалы переданы в Советский районный суд Брянска. Теперь суду предстоит рассмотреть совокупность эпизодов, в которых, по версии обвинения, объединены нарушения в сфере госзакупок и распоряжения корпоративным имуществом. Дело вызвало интерес не только из-за размера ущерба, но и из-за того, что затронуло сферу медицинского обеспечения, где последствия ошибок или манипуляций имеют особый вес.

Одновременно прокуратура направила иск в арбитражный суд региона к поставщику оборудования. Требование касается полного возмещения убытков, понесённых бюджетом при закупке аппаратов ИВЛ. Э

