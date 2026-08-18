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Медицинская консультация
Медицинская консультация
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:00

Медвузы недобрали будущих врачей: главная проблема оказалась совсем не в студентах

Система медицинского образования должна вернуться к принципам элитарности и индивидуального отбора абитуриентов, чтобы решить проблему кадрового дефицита, рассказал NewsInfo сопредседатель Всероссийского союза пациентов, доктор медицинских наук Ян Власов. Эксперт проанализировал причины недобора в медвузы и объяснил, почему массовая подготовка специалистов не помогает отрасли.

Ранее сообщалось, что российские медицинские университеты и федеральные центры столкнулись с острой нехваткой ординаторов на бюджетных местах. Источники в отрасли связывают возникший кризис с принятием в 2025 году закона, ужесточающего правила целевого обучения и обязательные отработки. На фоне дефицита абитуриентов крупнейшие образовательные организации были вынуждены продлить приемную кампанию до конца лета.

Власов подчеркнул, что медицинское образование исторически считалось элитным и привлекало лучших кандидатов, для которых профессия была мечтой и служением. Однако смещение приоритетов вузов в сторону коммерциализации привело к снижению качества подготовки выпускников. По мнению эксперта, ориентация учебных заведений на заработок, а не на выпуск квалифицированных кадров, спровоцировала избыточное расширение наборов.

При этом в социальной сфере сохраняется дисбаланс, несмотря на то что правительство выделит свыше 9,5 миллиардов рублей на соцрасходы и зарплаты бюджетникам. Специалист отметил, что ежегодно система выпускает около восьмидесяти тысяч медиков, тогда как дефицит кадров оценивается в двадцать пять тысяч человек. Таким образом, количественные показатели образования позволяют закрыть потребности отрасли трижды, но реальная нехватка врачей сохраняется.

"Бюджетные места имеет смысл оставить, но посмотреть общее количество поступающих. Быть врачом это служение, это мечта. Еще ничего не произошло, отработка через семь лет. А он сегодня говорит, что он не готов. А тогда чего ты идешь на целевой?", — задается вопросом эксперт.

Проблема целевого обучения, по словам доктора медицинских наук, заключается в недобросовестном подходе некоторых студентов, которые используют преференции при поступлении без намерения работать по специальности. В условиях, когда бизнесу стало тяжелее нанимать людей из-за низкой безработицы, государственные медицинские учреждения оказываются в уязвимом положении. Власов считает, что отказ случайных людей от медицины на этапе поступления не станет потерей для здравоохранения.

"Надо закончить работать для отчета, надо для страны поработать. Я понимаю, что у образовательных учреждений есть задача собирать денег. Надо как-то скомпенсировать эту историю. Здесь вопрос к Минобрнауки", — отметил эксперт.

Для исправления ситуации необходимо перераспределить средства, которыми располагают вузы, и сфокусироваться на создании условий для ассимиляции молодых врачей на рабочих местах, говорит специалист. Пока в госсекторе наблюдается нехватка персонала, в других нишах, таких как банки и страховые компании, начались массовые увольнения офисных сотрудников. В медицине же выходом должен стать индивидуальный подход к каждому студенту вместо массовости.

Власов также напомнил о периодах, когда количество мест в региональных вузах превышало число выпускников местных школ. Это позволяло абитуриентам с минимальными баллами получать дипломы без желания и умения учиться.

Сегодня, когда профессии меняются каждые полгода и требования к квалификации растут, подобная практика недопустима. В то же время многие российские компании охотятся за студентами, стараясь самостоятельно подготовить нужные кадры, что могло бы стать примером и для системы здравоохранения.

Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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