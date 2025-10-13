Инвалидность по прайсу: замглавврача продавал справки за откос от СВО
В одной из районных больниц Пензенской области выявили коррупционную схему, в рамках которой заместитель главного врача за взятки выдавал гражданам фиктивные медицинские документы. Эти справки позволяли людям получать бессрочную инвалидность и освобождение от службы в зоне СВО.
Как действовала схема
По данным регионального управления МВД, заместитель главврача за деньги оформлял медицинские документы с ложными сведениями, подтверждающими несуществующие заболевания.
Общая сумма взяток составила 330 тысяч рублей.
О незаконных действиях сообщил врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД Сергей Алисин во время брифинга.
Другие случаи коррупции в медицине региона
Сергей Алисин также рассказал о ряде других преступлений, выявленных в сфере здравоохранения:
-
Психиатр-нарколог получил около 25 тысяч рублей за оформление фиктивных рецептов на сильнодействующие препараты.
-
В одной из областных больниц Пензы заведующая складом взяла 250 тысяч рублей от представителей двух коммерческих организаций. За эти деньги она принимала продукты и товары, которые не соответствовали условиям госконтрактов по количеству и качеству.
Контроль и расследование
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники МВД продолжают проверку возможной причастности других работников медицинских учреждений региона. В управлении подчеркнули, что борьба с коррупцией в сфере здравоохранения остаётся приоритетным направлением работы.
