Инвалидность по прайсу: замглавврача продавал справки за откос от СВО

В одной из районных больниц Пензенской области выявили коррупционную схему, в рамках которой заместитель главного врача за взятки выдавал гражданам фиктивные медицинские документы. Эти справки позволяли людям получать бессрочную инвалидность и освобождение от службы в зоне СВО.

Как действовала схема

По данным регионального управления МВД, заместитель главврача за деньги оформлял медицинские документы с ложными сведениями, подтверждающими несуществующие заболевания.

Общая сумма взяток составила 330 тысяч рублей.

О незаконных действиях сообщил врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД Сергей Алисин во время брифинга.

Другие случаи коррупции в медицине региона

Сергей Алисин также рассказал о ряде других преступлений, выявленных в сфере здравоохранения:

Психиатр-нарколог получил около 25 тысяч рублей за оформление фиктивных рецептов на сильнодействующие препараты.

В одной из областных больниц Пензы заведующая складом взяла 250 тысяч рублей от представителей двух коммерческих организаций. За эти деньги она принимала продукты и товары, которые не соответствовали условиям госконтрактов по количеству и качеству.

Контроль и расследование

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники МВД продолжают проверку возможной причастности других работников медицинских учреждений региона. В управлении подчеркнули, что борьба с коррупцией в сфере здравоохранения остаётся приоритетным направлением работы.