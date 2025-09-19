Не диагноз, а приговор: число жалоб на медицину в регионе выросло до рекорда
В 2024 году жители Пензенской области направили в Росздравнадзор почти 1 700 жалоб, связанных с качеством оказания медицинской помощи. Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева на брифинге 17 сентября.
На что жалуются пациенты
По словам Воробьевой, недовольство касается как государственных медучреждений — больниц и поликлиник, так и частных клиник.
"По каждому случаю Росздравнадзор разбирается. Они присылают нам результаты своих проверок", — уточнила она.
Причины нарушений
Чиновница отметила, что в процессе лечения пациентам действительно нередко причиняется вред. Среди основных причин она назвала:
-
врачебные ошибки;
-
сокрытие пациентами жалоб или симптомов;
-
недооценку факторов, влияющих на здоровье;
-
технические поломки оборудования;
-
неверную диагностику.
"Ошибки, к большому сожалению, случаются. Мы не роботы, пациенты не роботы", — подчеркнула Воробьева.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru