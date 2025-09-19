Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медицина
Медицина
© www.pexels.com/ by Pixabay is licensed under Free More info
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:16

Не диагноз, а приговор: число жалоб на медицину в регионе выросло до рекорда

Жители Пензенской области подали 1,7 тыс. жалоб на медпомощь в 2024 году

В 2024 году жители Пензенской области направили в Росздравнадзор почти 1 700 жалоб, связанных с качеством оказания медицинской помощи. Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева на брифинге 17 сентября.

На что жалуются пациенты

По словам Воробьевой, недовольство касается как государственных медучреждений — больниц и поликлиник, так и частных клиник.

"По каждому случаю Росздравнадзор разбирается. Они присылают нам результаты своих проверок", — уточнила она.

Причины нарушений

Чиновница отметила, что в процессе лечения пациентам действительно нередко причиняется вред. Среди основных причин она назвала:

  • врачебные ошибки;

  • сокрытие пациентами жалоб или симптомов;

  • недооценку факторов, влияющих на здоровье;

  • технические поломки оборудования;

  • неверную диагностику.

"Ошибки, к большому сожалению, случаются. Мы не роботы, пациенты не роботы", — подчеркнула Воробьева.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

София и Михаил лидируют среди имён новорождённых в регионе и по России — данные ЗАГС 17.09.2025 в 20:11

София и Михаил снова в топе: кого чаще всего называют в Пензе в 2025 году

София и Михаил — самые популярные имена для новорождённых в Пензенской области. Какие ещё имена вошли в топ и какие оказались самыми редкими?

Читать полностью » Индивидуальное строительство в Пензенской области упало на 11,7% — Пензастат 17.09.2025 в 19:11

Строительный спад: почему в регионе не сдаются дома, как раньше

В Пензенской области за январь–август 2025 года объёмы строительства жилья снизились почти на треть, но в отдельных районах отмечен рост.

Читать полностью » Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области выросла на 31% за неделю — данные Роспотребнадзора 17.09.2025 в 18:16

Учёба началась — маски готовьте: в Пензенской области ОРВИ идёт вразнос

В Пензенской области за неделю число заболевших ОРВИ выросло на треть. Особенно часто болеют дети, но случаев гриппа пока не выявлено.

Читать полностью » Пензенская область снизила уровень безработицы до 1,6% во II квартале 2025 года — РИА 17.09.2025 в 17:11

Работа становится ближе: Пензенская область входит в число регионов с лучшей динамикой занятости

Во 2-м квартале 2025 года безработица в Пензенской области снизилась до 1,6%. Регион поднялся в рейтинге и вошёл в топ-25 по стране.

Читать полностью » В Пензенской области проведут штабные учения по гражданской обороне 17.09.2025 в 16:11

Громко, массово, по плану: зачем в Пензе снова запускают сирены

1–2 октября в Пензенской области пройдут штабные учения по гражданской обороне. Жителей просят не паниковать при включении сирен.

Читать полностью » Сиротам в Пензенской области могут предоставлять квартиры до 50 кв. м — проект закона 17.09.2025 в 15:18

Квартира выросла до 50 "квадратов": для детей-сирот готовят важное изменение

В Пензенской области готовят законопроект: сиротам могут увеличить максимальную площадь жилья с 40 до 50 кв. м. Решение примут уже в сентябре.

Читать полностью » В центре Пензы неожиданно появился мобильный интернет после полуторамесячного отключения 17.09.2025 в 14:22

Интернет вернулся — но не всем: что происходит с мобильной связью в Пензе

В центре Пензы неожиданно появился мобильный интернет. Но вернулся ли он надолго или это лишь краткая передышка для горожан?

Читать полностью » В Пензенской области 2,5% родителей полностью отказались от вакцинации детей — Минздрав 17.09.2025 в 13:28

Сами переболеют: в Пензе и окрестностях растёт число отказов от детских прививок

В Пензенской области часть родителей отказывается от прививок детям. Почему именно в отдельных районах число отказов выше нормы?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Китай с 2027 года может запретить выдвижные дверные ручки в автомобилях — Mingjing Pro
Наука

NASA модернизировало ракету SLS для полёта экипажа к Луне в рамках миссии Artemis II
Красота и здоровье

Врач Русакова: витамины группы B и омега-3 улучшают передачу сигналов между нейронами
Технологии

Программист превратил одноразовый вейп в веб-сервер с IP-адресом
Технологии

В СПЧ раскритиковали идею "интернет-каникул" от Николая Арефьева
Питомцы

Кинологи: золотистый ретривер и пудель входят в список пород, дружелюбных к кошкам
ПФО

Власти Казани пообещали интернет в метро, но сроки не назвали
Спорт и фитнес

Сильные ягодицы уменьшают риск травм и улучшают осанку — физиотерапевты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet