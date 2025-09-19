Не диагноз, а приговор: число жалоб на медицину в регионе выросло до рекорда

В 2024 году жители Пензенской области направили в Росздравнадзор почти 1 700 жалоб, связанных с качеством оказания медицинской помощи. Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева на брифинге 17 сентября.

На что жалуются пациенты

По словам Воробьевой, недовольство касается как государственных медучреждений — больниц и поликлиник, так и частных клиник.

"По каждому случаю Росздравнадзор разбирается. Они присылают нам результаты своих проверок", — уточнила она.

Причины нарушений

Чиновница отметила, что в процессе лечения пациентам действительно нередко причиняется вред. Среди основных причин она назвала:

врачебные ошибки;

сокрытие пациентами жалоб или симптомов;

недооценку факторов, влияющих на здоровье;

технические поломки оборудования;

неверную диагностику.