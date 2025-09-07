Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автомобиль ГАИ
Автомобиль ГАИ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:10

Медицинская справка: невидимый повод для штрафа и повод для волнений

Инспекторы ГАИ требуют медицинскую справку при проверке документов — разъяснение МВД

Многим водителям знакома ситуация, когда при проверке документов инспектор ГАИ требует предъявить медицинскую справку. А если ее нет, то выписывает штраф. Однако стоит знать: такие действия со стороны инспектора — неправомерны. Об этом в интервью порталу naavtotrasse. ru рассказал автоюрист, подробно объяснив, какие документы водитель обязан иметь при себе.

Для чего нужна медицинская справка?

Медицинская справка — это документ, подтверждающий, что водитель здоров и допущен к управлению автомобилем. Она необходима при получении водительского удостоверения. В справке могут быть указаны ограничения — например, необходимость управления автомобилем только в очках или контактных линзах. В таком случае соответствующая отметка ставится в правах.

Справку выдает любое медицинское учреждение, после чего с ней обращаются в ГАИ для получения прав. Однако после получения водительского удостоверения возить с собой медицинскую справку не требуется. Права уже подтверждают, что человек допущен к вождению. К тому же справка меняется чаще, чем права — при их получении, замене или восстановлении.

Какие документы вправе проверять инспектор ГАИ?

При остановке водитель обязан предъявить:

  • водительское удостоверение
  • свидетельство о регистрации транспортного средства
  • страховой полис ОСАГО

Это касается легковых автомобилей, находящихся в собственности или аренде.

Для коммерческого транспорта список документов расширяется:

  • путевой лист
  • диагностическая карта (обязательна ежегодная проверка)
  • транспортные накладные на груз (если перевозится груз)

Медицинская справка в этот список не входит. Факт допуска водителя к рейсу подтверждается путевым листом, где обязательно должна быть отметка медицинского работника с печатью, подписью и названием учреждения.

Что еще не входит в обязанности водителя?

Инспектор не имеет права требовать у водителя общегражданский паспорт. Иногда его просят предъявить, но это законно только в отношении пассажиров в салоне. Водитель идентифицируется по водительскому удостоверению, и другие документы от него требовать нельзя.

Если инспектор настаивает на предоставлении медицинской справки, водитель должен сообщить, что данный документ у него есть, но по закону он не обязан возить его с собой. Требование показать справку вне контекста получения или замены прав является неправомерным.

