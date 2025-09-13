Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Масляков и Елена Малышева
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:39

Роскошная выручка и скромная прибыль: парадокс медицинского бизнеса Елены Малышевой

Доход клиники Елены Малышевой в Москве за 2024 год превысил 450 млн рублей

Елена Малышева давно известна не только как телеведущая, но и как владелица медицинского бизнеса. Ее клиника в Москве работает уже более десяти лет и привлекает пациентов разного уровня достатка. Интерес к этой истории вызван не только именем самой Малышевой, но и впечатляющими финансовыми результатами центра.

Доходы и структура прибыли

По данным открытых источников, за 2024 год ООО "Медицинский центр Елены Малышевой" заработало около 450 миллионов рублей. Однако чистая прибыль компании оказалась скромной — всего 1,7 миллиона. Такой контраст между выручкой и доходом объясняется большими расходами на содержание персонала, аренду помещений, закупку оборудования и развитие новых направлений.

Для бизнеса в сфере здравоохранения подобная ситуация не редкость: медицина требует крупных вложений, а окупаемость часто растянута во времени. При этом у клиники нет налоговой задолженности, что говорит о грамотной финансовой политике.

Услуги и цены

Центр предлагает широкий спектр медицинских услуг — от базовой диагностики до сложных хирургических операций. Консультация хирурга обходится пациенту в среднем в 5,5 тысячи рублей. За электрокардиограмму с расшифровкой просят около 3,5 тысячи. Стоимость операций варьируется от 20 до 670 тысяч рублей в зависимости от сложности и направления.

Клиника позиционирует себя как учреждение, где применяются современные методы диагностики и лечения. Здесь доступны услуги в области кардиологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, хирургии и других направлений. Многие пациенты привлекаются именем Малышевой, которая десятилетиями ассоциируется у зрителей с медицинской тематикой.

История создания

Московский медицинский центр был открыт Еленой Малышевой в 2012 году. Для телеведущей, известной по передаче "Жить здорово!", этот проект стал естественным продолжением её карьеры. Если раньше она рассказывала о здоровье на телевидении, то теперь предлагает практическую помощь в формате частной медицины.

