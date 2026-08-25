Медблогеры обещают здоровье в пару кликов: где заканчивается польза и начинается риск

Медицинские рекомендации в социальных сетях часто преследуют цели личного заработка и хайпа, а не заботы о здоровье пациентов, рассказал эксперт в медицинской сфере, стоматолог Алексей Антипенко. В беседе с NewsInfo специалист подчеркнул, что доверие к сетевым советам критически упало, так как большинство подобных рекомендаций не подкреплены практическим опытом.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что на медицинских инфлюенсеров подписан каждый третий житель России. Несмотря на то, что большинство пользователей признает необходимость профильного образования для таких авторов, лишь треть респондентов действительно проверяют дипломы и квалификацию блогеров. При этом представители старшего поколения проявляют еще меньшую бдительность в вопросах компетенции сетевых советчиков.

По словам Антипенко, индустрия блогинга ориентирована на удержание внимания аудитории любыми способами, включая демонстрацию ложной экспертности. Молодые авторы, не имеющие многолетнего стажа, часто транслируют либо общеизвестные факты из учебников, либо сомнительные методы, которые могут нанести прямой вред организму. Эксперт напомнил о разрушительных советах по отбеливанию зубов и сомнительных способах очистки внутренних органов. Для понимания работы биологических систем важно знать, как на самом деле происходит очищение организма.

"На все советы блогеров по лечению любых заболеваний, укреплению волос, зубов, борьбе с кариесом я бы вообще не реагировал. Как представителям доказательной медицины, давать советы в соцсетях и тем более навязывать какое-то лечение — это противозаконно. Правильную клиническую ситуацию может оценить лишь практикующий врач", — пояснил Антипенко.

Специалист отметил, что качественная медицинская помощь невозможна без очного сбора анамнеза и визуально-инструментального осмотра. Дистанционные рекомендации по приему препаратов или проведению процедур подменяют полноценную диагностику. В частности, многие стремятся самостоятельно исправить внешние дефекты, хотя вид ногтей не всегда указывает на дефицит элементов в теле.

Отдельной проблемой эксперт назвал агрессивную рекламу товаров без надлежащей сертификации. Блогеры часто продвигают продукцию ради гонорара, игнорируя риски для подписчиков. Часто за красивым маркетингом скрываются бесполезные или даже опасные составы. Фанатичное доверие рекламным обещаниям ярких банок часто мешает вовремя начать реальное лечение под присмотром медиков.

"Ни один нормальный врач лечить дистанционно не будет. Мы должны понимать, что врач лечит только на приеме и никак не через соцсеть. Можно разговаривать на медицинские темы, но всегда подводить аудиторию к мысли о необходимости очной консультации", — подытожил эксперт.

Инициативу создания реестра медицинских блогеровАнтипенко назвал жизнеспособной, но вторичной по отношению к фундаментальным проблемам здравоохранения. Он подчеркнул, что наличие диплома у блогера не отменяет этического запрета на постановку диагнозов онлайн. Даже привычные гигиенические средства требуют осторожного подхода.

Так, специалисты отмечают, что популярная зубная паста с эффектом отбеливания часто является лишь маркетинговым ходом. Любое вмешательство в работу организма без контроля опасно. Так, неграмотные инъекции препаратов пептидов нередко приводят к тяжелым иммунным осложнениям.

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