Эвакуация под обстрелом: Героический подвиг военного медика "Поэта" спас жизнь бойцу на передовой

Военный медик с позывным "Поэт" из группировки "Южная" в День военного медика поделился с корреспондентом РИА Новости о случае, когда он спас жизнь бойцу, эвакуируя его из села Никольское в ДНР.
Во время эвакуации в трясущемся "Пазике" он в течение полчаса удерживал артерию бойца, который получил ранение в паховую область с повреждением мочевого пузыря.
"Поэт" объяснил, что наложить жгут было невозможно, поэтому он вынужден был физически прижимать артерию, пока они добирались до госпиталя. Несмотря на сложность ситуации, все обстоятельства сложились удачно для бойца, и ему удалось сохранить жизнь, а также восстановить функции пораженных органов.
Он отметил, что бедренная артерия была не полностью перебита, а осколок, попавший в рану, помог прижечь края, что способствовало спасению. "Поэт" подчеркнул важность моментального реагирования и сохранения спокойствия в таких критических ситуациях.
После успешной эвакуации и спасения бойца, "Поэт" описал свои чувства как полное истощение сил и одновременно огромное облегчение и радость.
Этот случай произошел на угледарском направлении, где боец ВС РФ получил осколочное ранение.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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