Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:49

Медиапоток крутит страну, как воронка: почему общественные темы меняются быстрее, чем мы замечаем

Медиапоток формирует общественные темы быстрее локальных событий — Валерий Федоров

Многие темы, которые волнуют россиян, вспыхивают в медиапространстве и так же быстро исчезают. Эта волатильность обсуждений стала заметной чертой российского информационного поля, о чём сообщило агентство ТАСС. В центре внимания оказываются сюжеты, сформированные именно медиасредой, а не спонтанные общественные импульсы.

Медиапоток как источник общественных дискуссий

По словам генерального директора ВЦИОМ и декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерия Федорова, информационный фон влияет на аудиторию гораздо сильнее, чем может показаться. Он отмечает, что разнообразие каналов не отменяет их ведущей роли в формировании темповестки. Эксперт подчёркивает, что общественный разговор редко вырастает из локальных событий и почти всегда инициируется "сверху".

"Эти темы как правило возникают из медиаповестки. Мы живем в медиапотоке. У нас очень много источников информации, они очень разные, но темы как правило возникают и индуцируются 'сверху' от медиа — к людям", — рассказал Федоров.

Эта мысль задаёт рамку для понимания того, почему одни вопросы получают громкое обсуждение, а другие остаются за пределами коллективного внимания.

Скоротечные сюжеты и примеры смены фокуса

В качестве иллюстрации Федоров приводит обсуждение безнадзорных животных, ещё недавно активно звучавшее в медиа. Тема вызывала споры, собирала реакцию и формировала социальные ожидания. Но затем её вытеснил новый инфоповод — сделки с вторичной недвижимостью, привлекшие внимание в контексте дела певицы Ларисы Долиной.

Каждый подобный сюжет демонстрирует, насколько быстро обновляется медиапоток. Одно событие сменяет другое, а аудитория переключается вслед за новостной лентой. По словам эксперта, этот процесс стал нормой: новостные волны приходят и уходят почти мгновенно, не успевая закрепиться в общественном сознании.

