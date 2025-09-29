Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:28

Больше ста тысяч на руки: ХМАО вошёл в элитную пятёрку по зарплатам

В Ханты-Мансийском округе медианная зарплата превышает 100 тыс. рублей в месяц

Ханты-Мансийский автономный округ вошёл в пятёрку регионов России, где медианная зарплата составляет свыше 100 тыс. рублей в месяц. Это значит, что половина работников округа получает больше этой суммы, а половина — меньше. Всего по стране таких регионов девять, говорится в исследовании РИА Новости.

Доходы и покупательская способность

  • ЯНАО возглавил рейтинг: чистая медианная зарплата здесь в 5,1 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг.

  • ХМАО замкнул пятёрку лидеров: показатель составил 3,8 набора на одну медианную зарплату.

Северные регионы — в лидерах

Эксперты отмечают, что регионы с развитой добывающей промышленностью традиционно занимают верхние позиции в подобных рейтингах. Высокие доходы здесь заметно опережают средние по стране, тогда как стоимость потребительской корзины сопоставима с другими субъектами.

В южных и центральных регионах ситуация иная: при близкой цене товаров и услуг доходы ниже, что снижает покупательскую способность населения.

