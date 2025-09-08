67,8 тысячи в Перми и 80 тысяч по стране: где зарабатывают больше

По итогам августа 2025 года медианная зарплата в Пермском крае составила 67,8 тысячи рублей, сообщает платформа hh. ru. Этот показатель на 1,3% выше, чем месяцем ранее, и заметно превышает уровень зарплатных ожиданий соискателей, который остаётся на отметке 60 тысяч рублей.

Конкуренция и активность на рынке труда

На одну вакансию приходится в среднем 5,9 резюме - на 0,5 пункта больше, чем в июле.

Показатель всё ещё ниже среднероссийского уровня на 0,2 пункта.

В августе работодатели разместили 17,4 тыс. вакансий , что на 5% меньше, чем в июле.

В годовом выражении падение составило 25% (по России — 27%).

Активность соискателей

В августе жители региона создали или обновили 102,3 тыс. резюме (+3% к июлю).

В годовом выражении рост составил 26%.

Ситуация по России

В среднем по стране медианная предлагаемая зарплата в августе достигла 80 тысяч рублей, что на 0,5% больше, чем месяцем ранее.