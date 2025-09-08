67,8 тысячи в Перми и 80 тысяч по стране: где зарабатывают больше
По итогам августа 2025 года медианная зарплата в Пермском крае составила 67,8 тысячи рублей, сообщает платформа hh. ru. Этот показатель на 1,3% выше, чем месяцем ранее, и заметно превышает уровень зарплатных ожиданий соискателей, который остаётся на отметке 60 тысяч рублей.
Конкуренция и активность на рынке труда
-
На одну вакансию приходится в среднем 5,9 резюме - на 0,5 пункта больше, чем в июле.
-
Показатель всё ещё ниже среднероссийского уровня на 0,2 пункта.
-
В августе работодатели разместили 17,4 тыс. вакансий, что на 5% меньше, чем в июле.
-
В годовом выражении падение составило 25% (по России — 27%).
Активность соискателей
-
В августе жители региона создали или обновили 102,3 тыс. резюме (+3% к июлю).
-
В годовом выражении рост составил 26%.
Ситуация по России
В среднем по стране медианная предлагаемая зарплата в августе достигла 80 тысяч рублей, что на 0,5% больше, чем месяцем ранее.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru