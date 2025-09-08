Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

67,8 тысячи в Перми и 80 тысяч по стране: где зарабатывают больше

В Прикамье зарплаты превысили ожидания соискателей на 7,8 тыс. рублей

По итогам августа 2025 года медианная зарплата в Пермском крае составила 67,8 тысячи рублей, сообщает платформа hh. ru. Этот показатель на 1,3% выше, чем месяцем ранее, и заметно превышает уровень зарплатных ожиданий соискателей, который остаётся на отметке 60 тысяч рублей.

Конкуренция и активность на рынке труда

  • На одну вакансию приходится в среднем 5,9 резюме - на 0,5 пункта больше, чем в июле.

  • Показатель всё ещё ниже среднероссийского уровня на 0,2 пункта.

  • В августе работодатели разместили 17,4 тыс. вакансий, что на 5% меньше, чем в июле.

  • В годовом выражении падение составило 25% (по России — 27%).

Активность соискателей

  • В августе жители региона создали или обновили 102,3 тыс. резюме (+3% к июлю).

  • В годовом выражении рост составил 26%.

Ситуация по России

В среднем по стране медианная предлагаемая зарплата в августе достигла 80 тысяч рублей, что на 0,5% больше, чем месяцем ранее.

Читайте также

ФССП: в Прикамье задолженность по штрафам за парковку превысила 35,5 млн рублей сегодня в 20:37

35 миллионов за парковку: приставы пермяков завалили штрафами

В Прикамье приставы взыскали 24 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку. Неплательщикам начисляли сборы и арестовывали счета.

Читать полностью » Тюменская область потеряла позиции в рейтинге рынка труда, уступив Новосибирской сегодня в 20:16

Урал теряет лидерство: рынок труда Тюмени оказался слабее, чем у соседей

Тюменская область опустилась на 12-е место в рейтинге рынка труда, уступив Новосибирску. При этом её показатели по баллам даже улучшились.

Читать полностью » Каменский тракт и Каменск-Уральский стали лидерами по сбору опят сегодня в 19:12

В некоторых районах пусто, в других — ковры опят: как делится Урал

Свердловчане открыли сезон опят. На Каменском тракте и под Каменском-Уральским собирают ведрами, а в Режe находят целые «ковры» грибов.

Читать полностью » Эксперты напомнили: активность клещей в России сохраняется до выпадения снега сегодня в 18:16

Свердловская область и Сибирь в лидерах: где клещи атакуют чаще всего

С начала сезона более 509 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. Опасность сохраняется и осенью, особенно в грибных лесах.

Читать полностью » Миллиардер Игорь Рыбаков поступил в аспирантуру УрФУ по направлению сегодня в 17:16

Forbes в списке, УрФУ в расписании: уральский миллиардер удивил выбором будущего

Миллиардер Игорь Рыбаков поступил в аспирантуру УрФУ по философии. Предприниматель заявил, что планирует защитить диссертацию и получить докторскую степень.

Читать полностью » Свердловская область вошла в топ-5 регионов по состоянию рынка труда сегодня в 16:11

Екатеринбург проиграл только Москве и Питеру: рейтинг рынка труда показал расстановку сил

Свердловская область заняла 5-е место в рейтинге рынка труда России, уступив лишь Москве, Петербургу, Татарстану и Подмосковью.

Читать полностью » Губернатор Махонин: 60% свердловской молодёжи допускают переезд в Пермский край сегодня в 15:11

Что делает Пермь местом, куда хотят переехать молодые уральцы

Около 60% свердловской молодежи готовы рассмотреть переезд в Пермь. В регионе создают комфортную среду и фестивали, чтобы удержать и привлечь молодых.

Читать полностью » Самолёт из Екатеринбурга в Анталью совершил вынужденную посадку в Атырау сегодня в 14:11

Вместо моря — степь: как екатеринбуржцы оказались в Атырау

Самолёт Azur Air, летевший из Екатеринбурга в Анталью, экстренно сел в Атырау. На борту находились около 300 пассажиров, причина посадки не раскрыта.

Читать полностью »

Туризм

Психолог Кроули рассказала, почему семья уехала из США в Страну Басков
Красота и здоровье

Новый парфюм Tom Ford Black Orchid Reserve отличается большей глубиной и насыщенностью
СФО

В Югре нейросеть увековечила образ Фармана Салманова — символа нефтяной истории региона
Садоводство

В России ввели штрафы и изъятие за заброшенные дачные и садовые участки
Питомцы

Кошкам после 7 лет стоит переходить на влажное питание
Туризм

Визовые агенты: отказы Италии чаще связаны с фиктивными бронями и ошибками заявителей
Наука и технологии

По данным спутниковых наблюдений, биопродуктивность океанов падает
Наука и технологии

Время приёма пищи влияет на риск ожирения — исследование Университета Хельсинки
