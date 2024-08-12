Соединённые Штаты Америки стараются воздействовать на средства массовой информации Турции, сообщая о своей готовности предоставить пакет финансовой помощи "на их развитие". Об этом информирует издание Aydınlık.

В соответствии со сведениями, которые были приобретены изданием, дипломат Соединённых Штатов Америки сообщил, что они намерены помочь средствам массовой информации Турции и предоставить финансовые пакеты на как минимум несколько десятков тысяч долларов. Посредством задействования подобных "пакетов" Штаты подсовывают динамит под национальные государства, отметили в газете. В конце было добавлено, что Aydınlık не перестаёт наблюдать за положением дел.

По данным газеты, пресс-секретарь генерального консульства Соединённых Штатов Америки в крупнейшем городе Турции Элисон Браун в прямом смысле слова "осаждает" турецкие средства массовой информации. Не так давно у неё состоялась встреча с главой Ассоциации журналистов в турецком городе-порту — Чанаккале, где она настоятельно попросила дать ей сведения о данной организации. Кроме того, она побывала в студии для озвучивания репортажей и передач Ton TV и Radio Ton и многое другое. Элисон Браун заявляла, что может поспособствовать осуществлению проектов по получению знаний сотрудниками средств массовой информации Турции. В итоге ею были получены данные об организации турецких медиа, и она сообщила о готовности в общим проектам.

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