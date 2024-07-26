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Маркетолог Хоменок: самое важное правило в защите от мошенников — двухэтапная аутентификация
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Маркетолог Хоменок: самое важное правило в защите от мошенников — двухэтапная аутентификация

Маркетолог Антон Хоменок рассказал о том, как обезопасить аккаунты в социальных сетях от мошенников. Основные советы включают использование двухэтапной аутентификации для добавления дополнительного слоя безопасности, избегание перехода по ссылкам от незнакомцев, и внимательность к попыткам социального мошенничества, сообщает Вечерняя Москва.

Хоменок подчеркнул необходимость проверять подозрительные запросы и не вводить личные данные в сомнительные приложения. Также он предостерег от веры в слишком привлекательные предложения и подчеркнул важность постоянной бдительности в защите данных.

Фото: flickr.com/Yuri Samoilov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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