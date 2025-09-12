Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Логотип Warner Bros. Studios
Логотип Warner Bros. Studios
© commons.wikimedia.org by ?LiAnG? is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:08

Одним махом против Netflix и Disney: чем грозит объединение двух гигантов Голливуда

Paramount готовит предложение о покупке Warner Bros Discovery — The Guardian

Планы Paramount приобрести Warner Bros Discovery вызвали настоящий ажиотаж в индустрии. Если сделка состоится, американский медиарынок ждет крупнейшее объединение за последние годы.

Суть сделки

По данным издания The Guardian, Paramount Skydance готовит предложение о покупке Warner Bros Discovery (WBD). Оно будет преимущественно денежным, а поддержку проекту окажет семья Эллисонов, недавно получившая контроль над Paramount.

Речь идет о сделке, которая объединит под одним брендом такие активы, как киноконцерн Warner Bros, телеканал CNN, франшизу DC Comics, а также ключевые каналы, включая HBO.

По информации Wall Street Journal, сама новость о возможном объединении вызвала всплеск интереса на фондовом рынке: акции WBD подскочили почти на 34% и завершили торги ростом на 29%.

Контекст и прошлые шаги Paramount

После того как в августе Дэвид Эллисон получил контроль над Paramount, компания успела заключить несколько громких соглашений. Среди них:

  1. эксклюзивные права на трансляцию турниров UFC в США — контракт оценен в 7,7 млрд долларов.

  2. договор с братьями Даффер, известными как авторы "Очень странных дел".

  3. партнёрство с Activision для создания фильма по мотивам игры Call of Duty.

Эти шаги показали стратегию Paramount: укреплять позиции не только в кино, но и в сфере стриминга, спорта и видеоигр.

Потенциальные последствия для медиарынка

Эксперты сходятся во мнении, что объединение двух гигантов может кардинально изменить баланс сил на рынке стриминга. На одной платформе окажутся каталоги Paramount+ и HBO Max, а вместе с ними — сотни фильмов, сериалов и спортивных трансляций.

Некоторые аналитики считают, что объединённый медиахолдинг сможет составить более серьёзную конкуренцию Netflix, Amazon Prime Video и Disney+. Но есть и опасения.

"Критики предупреждают о риске снижения конкуренции", — пишет The Guardian.

В случае одобрения сделки антимонопольные органы США, вероятно, будут пристально изучать её детали. Подобные слияния часто вызывают вопросы о доминировании компаний и возможности ценовых манипуляций.

Исторический контекст

Подобные объединения уже меняли медиапейзаж. В 2018 году компания AT&T приобрела Time Warner за 85 млрд долларов, а позже продала медиабизнес, что и привело к образованию Warner Bros Discovery. Тогда сделка вызвала серьёзные дебаты среди законодателей и экспертов, и история может повториться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Таксист в Стамбуле списал почти миллион рублей с карты Иосифа Пригожина — StarHit сегодня в 3:15

Поездка, которая стоила нервов: как Валерия и Иосиф Пригожин стали жертвами таксиста

Поездка в такси для Валерии и Иосифа Пригожина превратилась в расследование. Чем закончилась история с мошенником в Стамбуле?

Читать полностью » Российский рынок автодилеров сократился на 9% с начала 2025 года — данные сегодня в 2:23

Карта обвала: в каких городах дилеры исчезают быстрее всего

В России стремительно сокращается число автосалонов: какие города потеряли больше всего, почему рынок рушится и что ждёт покупателей в будущем.

Читать полностью » Нина Добрев и Шон Уайт разорвали помолвку — People сегодня в 2:11

Даже пятикаратное кольцо не удержало любовь: Добрев и Уайт пошли разными путями

Нина Добрев и Шон Уайт приняли трудное решение — их свадьбы больше не будет. Что стояло за этим союзом и почему он завершился?

Читать полностью » Селена Гомес рассказала на шоу Джимми Фэллона о подготовке к свадьбе с Бенни Бланко сегодня в 1:07

Телешоу выдало секрет свадьбы Селены Гомес раньше таблоидов

Селена Гомес поделилась радостными новостями о предстоящей свадьбе с Бенни Бланко и рассказала о поддержке коллег, добавив немного юмора.

Читать полностью » В Петербурге выставили на продажу катушку с фрагментом фильма сегодня в 0:50

Как культовое кино 90-х оказалось на "Авито": скандальная находка в Петербурге

На просторах "Авито" всплыла катушка с фрагментом фильма «Брат» Алексея Балабанова. Как реликвия оказалась в продаже и что это значит для кинолюбителей?

Читать полностью » Парфюм из фильма вчера в 23:17

Когда аромат становится частью сюжета: утерянный парфюм 60-х вернулся

Утраченный парфюм, созданный для фильма с Элизабет Тейлор, возвращается на выставку в Нью-Йорке. Узнайте, как запах стал частью истории кино.

Читать полностью » Фильм вчера в 22:12

Письмо из могилы зовёт в Сайлент-Хилл: фильм, которого ждали 20 лет

В 2026 году на экраны выйдет фильм "Возвращение в Сайлент-Хилл" — новая экранизация культовой игры. Что ждёт зрителей в загадочном городе?

Читать полностью » HBO объявил о запуске третьего сезона сериала вчера в 21:06

Возвращение, которого ждали годы: Николь Кидман и Риз Уизерспун снова вместе

HBO официально подтвердил третий сезон "Большой маленькой лжи". Что известно о продолжении и почему зрители так ждут его возвращения?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Витамин С и костный бульон: эксперты назвали ключевые продукты для синтеза коллагена
Красота и здоровье

Терапевт Зумруд Омарова предупредила об опасности самостоятельного приёма аспирина
Дом

Какие трудности возникают при использовании домашней соковыжималки
Садоводство

Продлите жизнь дорожкам в саду: простые методы восстановления своими руками
Туризм

Путешествия на автодомах в США стали частью культурной традиции
ДФО

Средняя цена подержанных авто в России упала до 1,43 млн рублей — данные АВТОСТАТ
Наука

Археологи обнаружили древний сосуд с загадочной надписью в водах Александрии
Еда

Баклажаны в томатном соке на зиму получаются ароматными по рецепту специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet