Одним махом против Netflix и Disney: чем грозит объединение двух гигантов Голливуда

Планы Paramount приобрести Warner Bros Discovery вызвали настоящий ажиотаж в индустрии. Если сделка состоится, американский медиарынок ждет крупнейшее объединение за последние годы.

Суть сделки

По данным издания The Guardian, Paramount Skydance готовит предложение о покупке Warner Bros Discovery (WBD). Оно будет преимущественно денежным, а поддержку проекту окажет семья Эллисонов, недавно получившая контроль над Paramount.

Речь идет о сделке, которая объединит под одним брендом такие активы, как киноконцерн Warner Bros, телеканал CNN, франшизу DC Comics, а также ключевые каналы, включая HBO.

По информации Wall Street Journal, сама новость о возможном объединении вызвала всплеск интереса на фондовом рынке: акции WBD подскочили почти на 34% и завершили торги ростом на 29%.

Контекст и прошлые шаги Paramount

После того как в августе Дэвид Эллисон получил контроль над Paramount, компания успела заключить несколько громких соглашений. Среди них:

эксклюзивные права на трансляцию турниров UFC в США — контракт оценен в 7,7 млрд долларов. договор с братьями Даффер, известными как авторы "Очень странных дел". партнёрство с Activision для создания фильма по мотивам игры Call of Duty.

Эти шаги показали стратегию Paramount: укреплять позиции не только в кино, но и в сфере стриминга, спорта и видеоигр.

Потенциальные последствия для медиарынка

Эксперты сходятся во мнении, что объединение двух гигантов может кардинально изменить баланс сил на рынке стриминга. На одной платформе окажутся каталоги Paramount+ и HBO Max, а вместе с ними — сотни фильмов, сериалов и спортивных трансляций.

Некоторые аналитики считают, что объединённый медиахолдинг сможет составить более серьёзную конкуренцию Netflix, Amazon Prime Video и Disney+. Но есть и опасения.

"Критики предупреждают о риске снижения конкуренции", — пишет The Guardian.

В случае одобрения сделки антимонопольные органы США, вероятно, будут пристально изучать её детали. Подобные слияния часто вызывают вопросы о доминировании компаний и возможности ценовых манипуляций.

Исторический контекст

Подобные объединения уже меняли медиапейзаж. В 2018 году компания AT&T приобрела Time Warner за 85 млрд долларов, а позже продала медиабизнес, что и привело к образованию Warner Bros Discovery. Тогда сделка вызвала серьёзные дебаты среди законодателей и экспертов, и история может повториться.