© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:41

Дочь Кукояки ответила Инстасамке так, что спор потерял смысл

Василиса Кукояка заявила, что игнорирует нападки Инстасамки

Громкие споры вокруг медийных семей и их детей не утихают. На этот раз в центре внимания оказалась дочь блогера и музыканта Дениса КукоякиВасилиса. Юная наследница впервые открыто высказалась о нападках со стороны рэперши Инстасамки, которые в последнее время стали одной из обсуждаемых тем в соцсетях.

"Мы просто ее не замечаем"

В интервью Telegram-каналу "Звездач" Василиса подчеркнула, что для нее самой эти конфликты не имеют значения.

"Мы просто ее не замечаем, если серьезно сказать", — рассказала дочь блогера.

Пока Инстасамка продолжает делать громкие заявления, сама Василиса предпочитает не вовлекаться в скандалы и дистанцироваться от них.

Позиция родителей

Сам Денис Кукояка старается не подливать масла в огонь. Вместо очередного комментария о колкой критике артистки он предложил журналистам сменить тему и поговорить "о чем-нибудь добром". Такая позиция отражает желание семьи переключить внимание с конфликтов на позитивные стороны их творчества.

В чем суть претензий Инстасамки

Рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) неоднократно обвиняла Кукояк в эксплуатации дочери. По словам артистки, пара использует Василису в совместных роликах, которые затем монетизируются.

В мае певица обращала внимание подписчиков на материал, где утверждалось, что Денис Кукояка задействует дочь в сомнительном контенте. Тогда она эмоционально заявила:

"Сколько общество еще может спокойно смотреть, как родители снимают такие видео с Василисой?" — и этим вызвала волну обсуждений в медиа.

