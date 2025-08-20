Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:07

"Чернила", которые изменили мир: Дэнни Бойл покажет рождение эпохи таблоидов

Дэнни Бойл снимет фильм "Чернила" о Руперте Мердоке и газете The Sun

Можно ли одним фильмом показать, как родилась эпоха современных таблоидов? Британский режиссер Дэнни Бойл, автор "28 дней спустя" и "Стива Джобса", намерен ответить на этот вопрос в своем новом проекте — картине "Чернила".

Главные роли и актерский состав

По данным издания Deadline, главного героя сыграет Гай Пирс — актер, знакомый зрителям по фильмам "Саван" и "Прометей". Сейчас он ведет переговоры о роли Руперта Мердока — человека, чья смелость и амбиции перевернули британский медиарынок.

Вместе с ним на экране появится Джек О'Коннелл, звезда фильмов "Несломленный" и "Опасная роль Джин Сиберг". Ему досталась роль Ларри Лэмба, редактора газеты The Sun с конца 1960-х годов.

Источник вдохновения

Фильм создается на основе пьесы Джеймса Грэма, которая уже успела получить признание публики. Интересно, что сам драматург напишет сценарий для киноадаптации, сохранив дух оригинала.

Съемки стартуют в октябре 2025 года. Продюсировать проект будут сам Дэнни Бойл, Тесса Росс, Майкл Элленберг, Трейси Сиуорд и Тоня Дэвис. Финансированием полностью занимается компания Studiocanal.

Сюжет и эпоха

Действие картины перенесет зрителя в 1969 год — момент, когда Руперт Мердок приобрел The Sun и пригласил Лэмба возглавить газету. Эта покупка стала началом соперничества между The Sun и The Mirror, которое не просто изменило рынок, но и задало формат массовой прессы на десятилетия вперед.

Картина будет рассказывать о небольшой группе визионеров, которые рискнули предложить публике принципиально иной подход к подаче новостей. Их идея заключалась в том, чтобы не просто информировать, а давать людям именно то, что они хотят читать.

"Это изменило облик газет и сформировало мир, в котором мы живем сегодня", — подчеркивают авторы.

