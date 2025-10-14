Microsoft сбросила передачу: баг в MCT затрудняет установку Windows 10 и 11

Официальная утилита Microsoft для создания загрузочных образов — Media Creation Tool (MCT) — перестала корректно работать на некоторых компьютерах под управлением Windows 10. Компания подтвердила наличие ошибки и пообещала исправление, но пока пользователям приходится искать обходные пути и оценивать риски при переходе на Windows 11.

Что случилось

Новая версия утилиты MCT под номером 26100.6584, выпущенная 29 сентября 2025 года, при работе на Windows 10 иногда неожиданно закрывается и не выдаёт сообщение об ошибке.

"версия 26100.6584, выпущенная 29 сентября 2025 года, может работать некорректно на устройствах с Windows 10. Инструмент может неожиданно закрыться, не отображая сообщение об ошибке", — заявили в Microsoft.

Проблема появилась синхронно с релизом Windows 11 версии 25H2: Microsoft публиковала обновлённую утилиту MCT одновременно с крупным апдейтом для новой ОС. Компания сообщает, что уже работает над исправлением и выпустит патч в будущих обновлениях инструмента, ориентированных на Windows 11.

Кого затрагивает баг

Проблема проявляется у пользователей, которые используют MCT на машинах с Windows 10 для создания загрузочных ISO или флешек. Основные сценарии, где MCT перестаёт работать:

Создание ISO для чистой установки Windows 10. Запись загрузочного носителя для обновления системы. Подготовка дистрибутива для установки на другие компьютеры.

Пострадавшим пользователям доступны сторонние утилиты (в том числе популярный Rufus), которыми можно временно заменить MCT.

Почему это важно на фоне политики Microsoft

Одновременно с проблемой MCT Microsoft усилила политику в отношении использования учётной записи Microsoft при установке Windows 11. Компания предлагает три основных пути перехода с Windows 10:

Обновление до Windows 11. Замена ПК на новый с предустановленной Windows 11. Присоединение к программе Extended Security Updates (ESU) для продолжения поддержки Windows 10.

Кроме того, Microsoft предприняла меры по ограничению способов обхода требований учётной записи и подключения к интернету в процессе первичной настройки (OOBE). Обновления включали исправление бага, который позволял создавать локальную учётную запись, используя фиктивный адрес электронной почты, а также временную недоступность опции oobebypassnro — популярного хака для установки без входа в сеть. Сценарий bypassnro. cmd был удалён из ОС, чтобы "все пользователи не выходили из настройки с подключением к Интернету и учётной записью Microsoft", — сообщают источники компании. При этом сообщество всё ещё находит новые обходы, позволяющие завершить OOBE без учётки Microsoft.

Сравнение: MCT vs альтернативы

Критерий Media Creation Tool Rufus и другие сторонние утилиты Официальность Официальный инструмент Microsoft Сторонние разработки Совместимость с Windows 10 (актуальные версии) Возникли сбои в версии 26100.6584 Широко совместимы, активно поддерживаются сообществом Простота для неопытных пользователей Высокая (GUI, подсказки) Разная (есть GUI и CLI варианты) Поддержка создания ISO Windows 11 Есть, ориентирована на новую версию Есть, часто с расширенными опциями Риск сбоев Наличие подтверждённой ошибки Зависит от утилиты, но альтернативы зарекомендовали себя устойчиво

Пошаговые советы (HowTo)

Проверьте версию MCT. Если у вас установлена версия 26100.6584 (релиз 29.09.2025), воздержитесь от использования на Windows 10. Используйте альтернативы. Rufus — надёжный инструмент для создания загрузочных флешек и ISO; он поддерживает широкий набор образов и режимов записи. Сделайте резервную копию. Перед установкой ОС создайте бэкап важных данных и образ текущей системы. Следите за апдейтами MCT. Microsoft пообещала исправление — после выхода обновлённой версии вернитесь к официальному инструменту, если предпочитаете его. Планируйте миграцию. Если вы не готовы к Windows 11, изучите программу ESU или отложите обновление до стабилизации инструментов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: MCT закрывается без предупреждения на Windows 10. Последствие: Невозможность создать официальный загрузочный носитель, риск сбоев при установке. Альтернатива: Использовать Rufus или другие проверенные утилиты; дождаться исправления от Microsoft.

А что если Microsoft не поспешит с патчем?

Если исправление задержится, у организаций и домашних пользователей будет два сценария:

Продолжать пользоваться сторонними утилитами и документировать процессы установки для ИТ-отделов. Перенести центр управления переходом на Windows 11 на более поздние сроки, опираясь на ESU и политику поддержки до конца периода расширенных обновлений.

В любом случае корпоративная ИТ-инфраструктура выиграет от тестирования процесса установки и отработки сценариев восстановления.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Наличие проверенных сторонних инструментов (Rufus) Сбой официального инструмента вызывает неудобства Microsoft уже подтвердила баг и работает над исправлением Усиление политики по учётным записям усложняет установки для пользователей Альтернативы часто дают больше опций для записи образов Риск использования неподписанного ПО в корпоративной среде Переходная пауза даёт время ИТ-отделам подготовиться Некоторые обходы OOBE могут перестать работать без предупреждения

FAQ (минимум 3 вопроса)

Как узнать, что у меня та самая проблемная версия MCT?

Откройте утилиту и проверьте номер версии в окне About или в свойствах скачанного установщика. Версия 26100.6584 — проблемная.

Можно ли безопасно использовать Rufus?

Да — Rufus широко используется и регулярно обновляется. Для Windows-образов скачивайте ISO с официального сайта Microsoft и используйте Rufus только для записи носителя.

Как обойти требование учётной записи Microsoft при установке Windows 11?

Некоторые обходы работают, но Microsoft постепенно блокирует известные методы (bypassnro и другие). Использование локальной учётной записи может быть временно реализовано через уязвимости, но они будут исправляться — лучше планировать установку с учётом официальной политики или готовить корпоративные механизмы управления учётными записями.

Стоит ли откладывать переход на Windows 11 из-за этой проблемы?

Если у вас критичные рабочие сценарии и вы полагаетесь на официальные процессы, имеет смысл отложить миграцию до стабилизации инструментов. Для любителей экспериментировать — можно использовать альтернативы.

Какие риски при использовании сторонних утилит в компании?

Корпоративная политика безопасности может требовать использования только подписанных или одобренных инструментов. Прежде чем применять Rufus, согласуйте это с ИТ и проверьте соответствие нормам.

Мифы и правда

• Миф: "Если MCT сломался — Windows больше нельзя установить."

Правда: Существует несколько альтернативных способов создания загрузочного носителя и установки ОС.

• Миф: "Обходы OOBE навсегда исчезнут."

Правда: Microsoft закрывает известные лазейки, но сообщество периодически находит новые методы; это катится по кругу до тех пор, пока компания не закроет векторы.

• Миф: "Сторонние утилиты всегда небезопасны."

Правда: Многие сторонние инструменты (Rufus и т. п.) имеют долгую историю и доверие сообщества; важно скачивать их с официальных источников и использовать проверенные образы.

Сон и психология (контекст релевантности)

Для системных администраторов неожиданная поломка инструмента — источник стресса и ночных дежурств. Планирование, чек-листы и автоматизация задач обновления снижают эмоциональную нагрузку и помогают избегать бессонных ночей во время миграции. Простая инструкция по бэкапу и тестовый стенд для установки — лучший способ сохранить спокойствие команды.

Три интересных факта

Rufus часто обновляется быстрее официальных инструментов, потому что поддерживается небольшой, но активной группой разработчиков. Опция oobebypassnro была популярной среди энтузиастов, потому что позволяла устанавливать Windows 11 без подключения к сети. Проблемы с MCT — редкий случай, когда официальный инструмент одновременно вызывает массовые неудобства и повышает интерес к альтернативам.

Исторический контекст

Media Creation Tool существует долгие годы как удобный путь для обычных пользователей и ИТ-специалистов создания установочных носителей Windows. Microsoft периодически перерабатывала этот инструмент вместе с релизами крупных версий ОС. В прошлом MCT служил мостом между выпусками Windows и пользователями; сбой в ключевой версии 2025 года наглядно показал зависимость экосистемы от корректности официальных утилит и готовность сообществ быстро предлагать рабочие альтернативы.