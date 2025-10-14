Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ноутбук
Ноутбук
© unsplash.com by Windows is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:17

Microsoft сбросила передачу: баг в MCT затрудняет установку Windows 10 и 11

Media Creation Tool перестала работать на Windows 10

Официальная утилита Microsoft для создания загрузочных образов — Media Creation Tool (MCT) — перестала корректно работать на некоторых компьютерах под управлением Windows 10. Компания подтвердила наличие ошибки и пообещала исправление, но пока пользователям приходится искать обходные пути и оценивать риски при переходе на Windows 11.

Что случилось

Новая версия утилиты MCT под номером 26100.6584, выпущенная 29 сентября 2025 года, при работе на Windows 10 иногда неожиданно закрывается и не выдаёт сообщение об ошибке.

"версия 26100.6584, выпущенная 29 сентября 2025 года, может работать некорректно на устройствах с Windows 10. Инструмент может неожиданно закрыться, не отображая сообщение об ошибке", — заявили в Microsoft.

Проблема появилась синхронно с релизом Windows 11 версии 25H2: Microsoft публиковала обновлённую утилиту MCT одновременно с крупным апдейтом для новой ОС. Компания сообщает, что уже работает над исправлением и выпустит патч в будущих обновлениях инструмента, ориентированных на Windows 11.

Кого затрагивает баг

Проблема проявляется у пользователей, которые используют MCT на машинах с Windows 10 для создания загрузочных ISO или флешек. Основные сценарии, где MCT перестаёт работать:

  1. Создание ISO для чистой установки Windows 10.

  2. Запись загрузочного носителя для обновления системы.

  3. Подготовка дистрибутива для установки на другие компьютеры.

Пострадавшим пользователям доступны сторонние утилиты (в том числе популярный Rufus), которыми можно временно заменить MCT.

Почему это важно на фоне политики Microsoft

Одновременно с проблемой MCT Microsoft усилила политику в отношении использования учётной записи Microsoft при установке Windows 11. Компания предлагает три основных пути перехода с Windows 10:

  1. Обновление до Windows 11.

  2. Замена ПК на новый с предустановленной Windows 11.

  3. Присоединение к программе Extended Security Updates (ESU) для продолжения поддержки Windows 10.

Кроме того, Microsoft предприняла меры по ограничению способов обхода требований учётной записи и подключения к интернету в процессе первичной настройки (OOBE). Обновления включали исправление бага, который позволял создавать локальную учётную запись, используя фиктивный адрес электронной почты, а также временную недоступность опции oobebypassnro — популярного хака для установки без входа в сеть. Сценарий bypassnro. cmd был удалён из ОС, чтобы "все пользователи не выходили из настройки с подключением к Интернету и учётной записью Microsoft", — сообщают источники компании. При этом сообщество всё ещё находит новые обходы, позволяющие завершить OOBE без учётки Microsoft.

Сравнение: MCT vs альтернативы

Критерий Media Creation Tool Rufus и другие сторонние утилиты
Официальность Официальный инструмент Microsoft Сторонние разработки
Совместимость с Windows 10 (актуальные версии) Возникли сбои в версии 26100.6584 Широко совместимы, активно поддерживаются сообществом
Простота для неопытных пользователей Высокая (GUI, подсказки) Разная (есть GUI и CLI варианты)
Поддержка создания ISO Windows 11 Есть, ориентирована на новую версию Есть, часто с расширенными опциями
Риск сбоев Наличие подтверждённой ошибки Зависит от утилиты, но альтернативы зарекомендовали себя устойчиво

Пошаговые советы (HowTo)

  1. Проверьте версию MCT. Если у вас установлена версия 26100.6584 (релиз 29.09.2025), воздержитесь от использования на Windows 10.

  2. Используйте альтернативы. Rufus — надёжный инструмент для создания загрузочных флешек и ISO; он поддерживает широкий набор образов и режимов записи.

  3. Сделайте резервную копию. Перед установкой ОС создайте бэкап важных данных и образ текущей системы.

  4. Следите за апдейтами MCT. Microsoft пообещала исправление — после выхода обновлённой версии вернитесь к официальному инструменту, если предпочитаете его.

  5. Планируйте миграцию. Если вы не готовы к Windows 11, изучите программу ESU или отложите обновление до стабилизации инструментов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: MCT закрывается без предупреждения на Windows 10.

  2. Последствие: Невозможность создать официальный загрузочный носитель, риск сбоев при установке.

  3. Альтернатива: Использовать Rufus или другие проверенные утилиты; дождаться исправления от Microsoft.

А что если Microsoft не поспешит с патчем?

Если исправление задержится, у организаций и домашних пользователей будет два сценария:

  1. Продолжать пользоваться сторонними утилитами и документировать процессы установки для ИТ-отделов.

  2. Перенести центр управления переходом на Windows 11 на более поздние сроки, опираясь на ESU и политику поддержки до конца периода расширенных обновлений.

В любом случае корпоративная ИТ-инфраструктура выиграет от тестирования процесса установки и отработки сценариев восстановления.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Наличие проверенных сторонних инструментов (Rufus) Сбой официального инструмента вызывает неудобства
Microsoft уже подтвердила баг и работает над исправлением Усиление политики по учётным записям усложняет установки для пользователей
Альтернативы часто дают больше опций для записи образов Риск использования неподписанного ПО в корпоративной среде
Переходная пауза даёт время ИТ-отделам подготовиться Некоторые обходы OOBE могут перестать работать без предупреждения

FAQ (минимум 3 вопроса)

Как узнать, что у меня та самая проблемная версия MCT?
Откройте утилиту и проверьте номер версии в окне About или в свойствах скачанного установщика. Версия 26100.6584 — проблемная.

Можно ли безопасно использовать Rufus?
Да — Rufus широко используется и регулярно обновляется. Для Windows-образов скачивайте ISO с официального сайта Microsoft и используйте Rufus только для записи носителя.

Как обойти требование учётной записи Microsoft при установке Windows 11?
Некоторые обходы работают, но Microsoft постепенно блокирует известные методы (bypassnro и другие). Использование локальной учётной записи может быть временно реализовано через уязвимости, но они будут исправляться — лучше планировать установку с учётом официальной политики или готовить корпоративные механизмы управления учётными записями.

Стоит ли откладывать переход на Windows 11 из-за этой проблемы?
Если у вас критичные рабочие сценарии и вы полагаетесь на официальные процессы, имеет смысл отложить миграцию до стабилизации инструментов. Для любителей экспериментировать — можно использовать альтернативы.

Какие риски при использовании сторонних утилит в компании?
Корпоративная политика безопасности может требовать использования только подписанных или одобренных инструментов. Прежде чем применять Rufus, согласуйте это с ИТ и проверьте соответствие нормам.

Мифы и правда

Миф: "Если MCT сломался — Windows больше нельзя установить."
Правда: Существует несколько альтернативных способов создания загрузочного носителя и установки ОС.

Миф: "Обходы OOBE навсегда исчезнут."
Правда: Microsoft закрывает известные лазейки, но сообщество периодически находит новые методы; это катится по кругу до тех пор, пока компания не закроет векторы.

Миф: "Сторонние утилиты всегда небезопасны."
Правда: Многие сторонние инструменты (Rufus и т. п.) имеют долгую историю и доверие сообщества; важно скачивать их с официальных источников и использовать проверенные образы.

Сон и психология (контекст релевантности)

Для системных администраторов неожиданная поломка инструмента — источник стресса и ночных дежурств. Планирование, чек-листы и автоматизация задач обновления снижают эмоциональную нагрузку и помогают избегать бессонных ночей во время миграции. Простая инструкция по бэкапу и тестовый стенд для установки — лучший способ сохранить спокойствие команды.

Три интересных факта

  1. Rufus часто обновляется быстрее официальных инструментов, потому что поддерживается небольшой, но активной группой разработчиков.

  2. Опция oobebypassnro была популярной среди энтузиастов, потому что позволяла устанавливать Windows 11 без подключения к сети.

  3. Проблемы с MCT — редкий случай, когда официальный инструмент одновременно вызывает массовые неудобства и повышает интерес к альтернативам.

Исторический контекст

Media Creation Tool существует долгие годы как удобный путь для обычных пользователей и ИТ-специалистов создания установочных носителей Windows. Microsoft периодически перерабатывала этот инструмент вместе с релизами крупных версий ОС. В прошлом MCT служил мостом между выпусками Windows и пользователями; сбой в ключевой версии 2025 года наглядно показал зависимость экосистемы от корректности официальных утилит и готовность сообществ быстро предлагать рабочие альтернативы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

CISA и ФБР сообщили об атаках хакеров на промышленные системы США весной 2025 года сегодня в 7:17
ИИ на страже заводов — или источник новых угроз? Сигналы тревоги бьют по мозгам

Промышленные сети становятся умнее — и уязвимее. ИИ помогает аналитикам разбираться в потоке угроз, но может сам стать их источником. Как найти баланс?

Читать полностью » Эксперты предупреждают: развитие общего интеллекта ИИ может разделить человечество сегодня в 6:36
Газонокосилка, шляпа и конец цивилизации: как безобидные советы ИИ ведут к катастрофе

Что произойдёт, если сверхразумный искусственный интеллект начнёт влиять на поведение людей? Теория краха ИИ утверждает, что мир может разделиться на миллиарды маленьких правд.

Читать полностью » Проект Evergreen помогает студентам Дартмута управлять стрессом с помощью искусственного интеллекта сегодня в 5:36
Цифровой коуч, который замечает, когда ты забыл поесть: у студентов появился новый союзник

Дартмут запускает Evergreen — гиперлокальный ИИ-коуч для повседневной поддержки студентов. Как работают подсказки, где границы ИИ и что покажут испытания?

Читать полностью » 97% компаний внедряют ИИ в кибербезопасность — исследование Sapio Research сегодня в 4:36
Голоса подделываются, атаки учатся: началась война, где ИИ — по обе стороны

Искусственный интеллект может атаковать, но он же способен защитить. Как ИИ меняет стратегию кибербезопасности и почему доверие становится новой валютой цифрового мира.

Читать полностью » Стартап ClaimSorted привлёк $13,3 млн на развитие ИИ для страховых компаний сегодня в 3:36
Хаос, бюрократия, ИИ: стартап из Лондона решил проблему, которая бесит всех

Стартап ClaimSorted обещает ускорить урегулирование страховых случаев в три раза с помощью искусственного интеллекта — без посредников, ошибок и бюрократии.

Читать полностью » Учёные Южно-Уральского госуниверситета испытали привод, работающий без основного двигателя сегодня в 2:26
Когда мотор сдох — машина едет дальше: на Урале придумали, как обмануть поломку

Учёные ЮУрГУ создали систему, позволяющую автомобилю двигаться даже без работающего двигателя. Разработка уже получила патент и прошла успешные испытания.

Читать полностью » Генеративный ИИ формирует нереалистичные ожидания от психотерапии — эксперты сегодня в 2:26
ИИ всё объяснил за секунду — и испортил терапию: теперь от психологов ждут чуда

Как генеративный ИИ меняет ожидания от психотерапевтов, почему «мгновенные ответы» вредят реальной помощи и как выстроить связку «терапевт+алгоритм» без иллюзий и лишних рисков.

Читать полностью » СПбПУ создаёт высокоскоростной модем для спутников CubeSat со скоростью до 1 Гбит/с сегодня в 1:17
Гигабит из космоса: в Петербурге создают модем, который ускорит спутники в 5 раз

Учёные СПбПУ создают модем для CubeSat, способный передавать данные со скоростью 1 Гбит/с. Как разработка поможет построить российскую многоспутниковую группировку будущего?

Читать полностью »

Новости
Технологии
Руководители Ford и Fortescue отметили высокий уровень роботизации на китайских заводах — The Telegraph
Наука
Проживание в съёмном жилье повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей
Наука
Крупнейший кратер Луны образовался в результате удара астероида с севера, а не с юга
УрФО
Илья Обабков: переезд СУНЦ УрФУ в Новокольцовский — шаг к созданию кампуса будущего
Красота и здоровье
Форма парфюма влияет на стойкость и настроение аромата — спрей, ролик или бальзам раскрываются по-разному
Красота и здоровье
Исследователи подтвердили: косточка авокадо пригодна для напитков и ухода за кожей при умеренном использовании
Спорт и фитнес
Прыжки через скакалку: улучшение кардио и координации по мнению экспертов
УрФО
В Свердловской области за неделю выявлено более 29 тысяч случаев ОРВИ — ситуация стабилизируется
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet