Microsoft сбросила передачу: баг в MCT затрудняет установку Windows 10 и 11
Официальная утилита Microsoft для создания загрузочных образов — Media Creation Tool (MCT) — перестала корректно работать на некоторых компьютерах под управлением Windows 10. Компания подтвердила наличие ошибки и пообещала исправление, но пока пользователям приходится искать обходные пути и оценивать риски при переходе на Windows 11.
Что случилось
Новая версия утилиты MCT под номером 26100.6584, выпущенная 29 сентября 2025 года, при работе на Windows 10 иногда неожиданно закрывается и не выдаёт сообщение об ошибке.
"версия 26100.6584, выпущенная 29 сентября 2025 года, может работать некорректно на устройствах с Windows 10. Инструмент может неожиданно закрыться, не отображая сообщение об ошибке", — заявили в Microsoft.
Проблема появилась синхронно с релизом Windows 11 версии 25H2: Microsoft публиковала обновлённую утилиту MCT одновременно с крупным апдейтом для новой ОС. Компания сообщает, что уже работает над исправлением и выпустит патч в будущих обновлениях инструмента, ориентированных на Windows 11.
Кого затрагивает баг
Проблема проявляется у пользователей, которые используют MCT на машинах с Windows 10 для создания загрузочных ISO или флешек. Основные сценарии, где MCT перестаёт работать:
-
Создание ISO для чистой установки Windows 10.
-
Запись загрузочного носителя для обновления системы.
-
Подготовка дистрибутива для установки на другие компьютеры.
Пострадавшим пользователям доступны сторонние утилиты (в том числе популярный Rufus), которыми можно временно заменить MCT.
Почему это важно на фоне политики Microsoft
Одновременно с проблемой MCT Microsoft усилила политику в отношении использования учётной записи Microsoft при установке Windows 11. Компания предлагает три основных пути перехода с Windows 10:
-
Обновление до Windows 11.
-
Замена ПК на новый с предустановленной Windows 11.
-
Присоединение к программе Extended Security Updates (ESU) для продолжения поддержки Windows 10.
Кроме того, Microsoft предприняла меры по ограничению способов обхода требований учётной записи и подключения к интернету в процессе первичной настройки (OOBE). Обновления включали исправление бага, который позволял создавать локальную учётную запись, используя фиктивный адрес электронной почты, а также временную недоступность опции oobebypassnro — популярного хака для установки без входа в сеть. Сценарий bypassnro. cmd был удалён из ОС, чтобы "все пользователи не выходили из настройки с подключением к Интернету и учётной записью Microsoft", — сообщают источники компании. При этом сообщество всё ещё находит новые обходы, позволяющие завершить OOBE без учётки Microsoft.
Сравнение: MCT vs альтернативы
|Критерий
|Media Creation Tool
|Rufus и другие сторонние утилиты
|Официальность
|Официальный инструмент Microsoft
|Сторонние разработки
|Совместимость с Windows 10 (актуальные версии)
|Возникли сбои в версии 26100.6584
|Широко совместимы, активно поддерживаются сообществом
|Простота для неопытных пользователей
|Высокая (GUI, подсказки)
|Разная (есть GUI и CLI варианты)
|Поддержка создания ISO Windows 11
|Есть, ориентирована на новую версию
|Есть, часто с расширенными опциями
|Риск сбоев
|Наличие подтверждённой ошибки
|Зависит от утилиты, но альтернативы зарекомендовали себя устойчиво
Пошаговые советы (HowTo)
-
Проверьте версию MCT. Если у вас установлена версия 26100.6584 (релиз 29.09.2025), воздержитесь от использования на Windows 10.
-
Используйте альтернативы. Rufus — надёжный инструмент для создания загрузочных флешек и ISO; он поддерживает широкий набор образов и режимов записи.
-
Сделайте резервную копию. Перед установкой ОС создайте бэкап важных данных и образ текущей системы.
-
Следите за апдейтами MCT. Microsoft пообещала исправление — после выхода обновлённой версии вернитесь к официальному инструменту, если предпочитаете его.
-
Планируйте миграцию. Если вы не готовы к Windows 11, изучите программу ESU или отложите обновление до стабилизации инструментов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: MCT закрывается без предупреждения на Windows 10.
-
Последствие: Невозможность создать официальный загрузочный носитель, риск сбоев при установке.
-
Альтернатива: Использовать Rufus или другие проверенные утилиты; дождаться исправления от Microsoft.
А что если Microsoft не поспешит с патчем?
Если исправление задержится, у организаций и домашних пользователей будет два сценария:
-
Продолжать пользоваться сторонними утилитами и документировать процессы установки для ИТ-отделов.
-
Перенести центр управления переходом на Windows 11 на более поздние сроки, опираясь на ESU и политику поддержки до конца периода расширенных обновлений.
В любом случае корпоративная ИТ-инфраструктура выиграет от тестирования процесса установки и отработки сценариев восстановления.
Плюсы и минусы текущей ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Наличие проверенных сторонних инструментов (Rufus)
|Сбой официального инструмента вызывает неудобства
|Microsoft уже подтвердила баг и работает над исправлением
|Усиление политики по учётным записям усложняет установки для пользователей
|Альтернативы часто дают больше опций для записи образов
|Риск использования неподписанного ПО в корпоративной среде
|Переходная пауза даёт время ИТ-отделам подготовиться
|Некоторые обходы OOBE могут перестать работать без предупреждения
FAQ (минимум 3 вопроса)
Как узнать, что у меня та самая проблемная версия MCT?
Откройте утилиту и проверьте номер версии в окне About или в свойствах скачанного установщика. Версия 26100.6584 — проблемная.
Можно ли безопасно использовать Rufus?
Да — Rufus широко используется и регулярно обновляется. Для Windows-образов скачивайте ISO с официального сайта Microsoft и используйте Rufus только для записи носителя.
Как обойти требование учётной записи Microsoft при установке Windows 11?
Некоторые обходы работают, но Microsoft постепенно блокирует известные методы (bypassnro и другие). Использование локальной учётной записи может быть временно реализовано через уязвимости, но они будут исправляться — лучше планировать установку с учётом официальной политики или готовить корпоративные механизмы управления учётными записями.
Стоит ли откладывать переход на Windows 11 из-за этой проблемы?
Если у вас критичные рабочие сценарии и вы полагаетесь на официальные процессы, имеет смысл отложить миграцию до стабилизации инструментов. Для любителей экспериментировать — можно использовать альтернативы.
Какие риски при использовании сторонних утилит в компании?
Корпоративная политика безопасности может требовать использования только подписанных или одобренных инструментов. Прежде чем применять Rufus, согласуйте это с ИТ и проверьте соответствие нормам.
Мифы и правда
• Миф: "Если MCT сломался — Windows больше нельзя установить."
Правда: Существует несколько альтернативных способов создания загрузочного носителя и установки ОС.
• Миф: "Обходы OOBE навсегда исчезнут."
Правда: Microsoft закрывает известные лазейки, но сообщество периодически находит новые методы; это катится по кругу до тех пор, пока компания не закроет векторы.
• Миф: "Сторонние утилиты всегда небезопасны."
Правда: Многие сторонние инструменты (Rufus и т. п.) имеют долгую историю и доверие сообщества; важно скачивать их с официальных источников и использовать проверенные образы.
Сон и психология (контекст релевантности)
Для системных администраторов неожиданная поломка инструмента — источник стресса и ночных дежурств. Планирование, чек-листы и автоматизация задач обновления снижают эмоциональную нагрузку и помогают избегать бессонных ночей во время миграции. Простая инструкция по бэкапу и тестовый стенд для установки — лучший способ сохранить спокойствие команды.
Три интересных факта
-
Rufus часто обновляется быстрее официальных инструментов, потому что поддерживается небольшой, но активной группой разработчиков.
-
Опция oobebypassnro была популярной среди энтузиастов, потому что позволяла устанавливать Windows 11 без подключения к сети.
-
Проблемы с MCT — редкий случай, когда официальный инструмент одновременно вызывает массовые неудобства и повышает интерес к альтернативам.
Исторический контекст
Media Creation Tool существует долгие годы как удобный путь для обычных пользователей и ИТ-специалистов создания установочных носителей Windows. Microsoft периодически перерабатывала этот инструмент вместе с релизами крупных версий ОС. В прошлом MCT служил мостом между выпусками Windows и пользователями; сбой в ключевой версии 2025 года наглядно показал зависимость экосистемы от корректности официальных утилит и готовность сообществ быстро предлагать рабочие альтернативы.
