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Российские паралимпийцы завоевали три медали в первый день соревнований в Париже
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Первые медали россиян на Паралимпийских играх в Париже

Российские паралимпийцы завоевали три медали в первый день соревнований в Париже

В первый день соревнований на XVII летних Паралимпийских играх в Париже российские спортсмены завоевали три медали, как сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России:

"В Париже завершился первый соревновательный день XVII Паралимпийских летних игр, по итогам которого паралимпийцы из России завоевали две серебряные и одну бронзовую награды".

Владимир Даниленко стал серебряным призёром в заплыве на 100 метров на спине в классе S2 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Кирилл Пульвер также завоевал серебро в плавании вольным стилем на дистанции 200 метров в классе S5 для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Третье место заняла Валерия Шабалина в заплыве баттерфляем на дистанцию 100 метров среди участников с интеллектуальными нарушениями.

Фото: Freepik/drobotdean

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