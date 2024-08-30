В копилке паралимпийской сборной России появилась первая награда

29 августа в Париже состоялось разыгрывание первых комплектов медалей на XVII Паралимпийских играх.

Российские спортсмены не теряли времени - первую награду сборной принес пловец Владимир Даниленко. Он завоевал серебряную медаль в финале 100 м на спине в категории S2, сообщает "чемпионат".

Эта категория предназначена для пловцов с серьезными ограничениями в функциональности рук, ног и туловища, таких как тетраплегия или координационные нарушения. Владимир уступил чемпиону из Бразилии Габриэлю Араужо более чем на семь секунд, но выиграл у конкурента из Чили, оставив того с бронзовой медалью.

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