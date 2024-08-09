Американский скейтбордист рассказал, как внешне изменилась его бронзовая медаль

Скейтбордист сборной США по скейтбордингу Найя Хьюстон рассказал о непрезентабельном виде своей олимпийской медали спустя неделю после соревнований в Париже, пишет Dailymail.
29-летний Хьюстон завоевал бронзовую медаль во французской столице, уступив золотому призеру Юто Хоригоме из Японии и американцу Джаггеру Итону в мужском финале.
Через несколько дней после возвращения домой скейтбордист в соцсетях поделился своими мыслями о качестве олимпийской медали.
"Медаль выглядит так, словно побывала на войне", - отметил Хьюстон. Цвет на обратной стороне стерся после контакта с потной кожей. Ранее он дал поносить свою медаль друзьям.
Фото: Freepik
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