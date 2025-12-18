Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:17

Мечтали о поездке — выбрали кухню: Новый год оказался дороже ожиданий

Большинство россиян проведут новогодние каникулы дома — опрос Ortiga Development

Новогодние каникулы для большинства россиян в этом году пройдут без чемоданов и билетов. Высокая стоимость поездок заставляет людей пересматривать планы, и всё больше граждан выбирают отдых дома. Об этом сообщает издание "Турпром", ознакомившееся с результатами опроса девелоперской компании Ortiga Development среди жителей России старше 18 лет.

Большинство остаётся дома

Согласно данным исследования, 70% россиян в период новогодних праздников не планируют путешествовать вовсе. Главной причиной отказа от поездок респонденты называют рост цен на отдых и сопутствующие услуги.

Лишь 16% опрошенных собираются встретить Новый год за границей, ещё 8% уже забронировали отели или санатории в регионах России. Оставшиеся 6% планируют ограничиться посещением праздничных мероприятий в своих городах.

Куда всё-таки едут путешественники

Среди тех, кто решил провести каникулы внутри страны, лидируют крупные туристические центры. Москва и Санкт-Петербург остаются самыми популярными направлениями — их выбрали 37% респондентов.

Ещё 29% предпочли направления природного туризма, включая Иркутск, Великий Устюг и Мурманск. 20% опрошенных планируют поездки по городам Золотого кольца, таким как Ярославль, Кострома, Суздаль и Владимир. Около 14% намерены провести праздники на горнолыжных курортах — "Роза Хутор", "Красная поляна", Домбай и Шерегеш.

Цены как ключевой фактор

Эксперты связывают снижение интереса к новогодним поездкам с заметным подорожанием туристических услуг. Генеральный директор Ortiga Development Станислав Куликов отметил, что именно ценовой фактор стал решающим.

"Несмотря на рост внутреннего туризма в целом, в этом году мы видим сдержанный интерес граждан России к путешествиям в новогодние праздники, и в первую очередь это связано с увеличением цен", — отметил генеральный директор Ortiga Development Станислав Куликов.

По его словам, стоимость отдыха в отелях и санаториях в праздничные дни выросла примерно на 15% по сравнению с прошлым годом из-за удорожания логистики, сервисного обслуживания и повышенного спроса.

Перспективы внутреннего туризма

При этом эксперты не считают ситуацию негативным сигналом для отрасли в целом. Интерес к путешествиям по городам России сохраняется и может усилиться в дальнейшем.

"Так или иначе, тенденция повышения интереса к путешествиям по городам России сохраняется, и в следующем году мы ожидаем увеличение туристического потока по сравнению с праздничными днями в целом по городам нашей страны", — подчеркнул Станислав Куликов.

Он напомнил о поставленных на государственном уровне задачах по увеличению вклада туризма в ВВП и росту турпотока до 140 млн поездок в год.

Сколько готовы тратить на праздники

Большинство опрошенных россиян оценивают свой бюджет на новогодние путешествия достаточно сдержанно. 60% респондентов планируют потратить от 50 до 70 тыс. рублей на человека.

Ещё 9% готовы выделить 80-100 тыс. рублей, 5% - 110-130 тыс. рублей, а 26% заявили о бюджете свыше 140 тыс. рублей на человека. При этом 75% участников опроса намерены провести праздники в кругу семьи, 17% - с друзьями, и лишь 8% предпочитают одиночный отдых.

