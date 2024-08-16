Важно знать: как выбрать мебель для детской комнаты и на что обращать внимание

Что учесть при выборе мебели для детей
Главным критерием выбора мебели для любого возраста должна быть ее безопасность и практичность, а также качество сборки. Мебель должна соответствовать росту и весу ребенка.
Она должна быть сделана из натуральных материалов, чтобы избежать аллергических реакций.
Из какого материала лучше всего подойдет мебель в детскую комнату
Массив дерева признан идеальным вариантом, но его цена достаточно высока, поэтому МДФ и ЛДСП пользуются большим спросом.
Какой диван выбрать для детской комнаты
Какими бы ни были габариты дивана, лучше выбирать модель с мягкими бортиками и спинкой, без выступающих или острых элементов — так вы обезопасите ребенка от ушибов и исключите возможность получения травм во время подвижных игр. Для детей до 6 лет оптимальным вариантом будет диван с бортиками.
Фото: commons.wikimedia.org/Kruppach (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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