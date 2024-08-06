Рэгдоллы, бирманцы и ещё три породы кошек, которые не портят мебель

Одной из причин, по которой многие люди не заводят кошек опасение за сохранность имущества. Действительно, большинство разновидностей мурлык любят поточить когти о мебель или декор. Однако существуют породы, которые более дружелюбны к домашней обстановке. Рассказываем, какие кошки равнодушны к обивке диванов и кресел.
Рэгдолл
Эти кошки считаются одними из самых ласковых. Рэгдоллы любят быть рядом с хозяевами, обожают играть и обниматься, но при этом не слишком активны. Они настолько спокойны, что позволяют носить себя на руках, напоминая тряпичную куклу (отсюда и название породы). Поэтому можно не бояться за сохранность мебели или обоев.
Бирманская кошка
Бирманцы известны своим нежным характером и общительностью. Они любят проводить время с хозяевами, но не мешают им в работе. Эти кошки обладают сбалансированным темпераментом и умом, понимая границы дозволенного. Такая врождённая воспитанность не позволяет им драть обивку дивана.
Персидская кошка
Эти пушистые кошки с приплюснутой мордочкой требуют особого ухода за шерстью. Хотя они любят внимание, персы предпочитают спокойную и предсказуемую обстановку и редко проявляют интерес к мебели или декору.
Гималайская кошка
Гималайцы напоминают персидских кошек, но имеют голубые глаза и характерный окрас. Они активнее персов и любят играть, но не склонны к порче имущества.
Селкирк-рекс
Эти кошки с кудрявой шерстью и широкой мордочкой известны своим нежным и спокойным характером. Хотя они не столь умны, как бирманцы, они легко адаптируются к жизни в квартире и прекрасно уживаются с другими питомцами. А ещё не будут точить когти о мебель или ковры.
Конечно, укаждой кошки свой характер и индивидуальность, поэтому из этой статистики бывают исключения. Тем не менее выбирая мурлыку одной из этих пород, вы в разы снижаете риск, что питомец испортит ваше любимое кресло или диван.
Фото: commons.wikimedia.org/Shadowmeld (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0).
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