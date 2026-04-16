Современная гостиная
Современная гостиная
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:24

Красиво, но бесполезно: дизайнер назвал мебель, без которой можно легко обойтись

Консоль у стены нередко оказывается скорее декоративным, чем по-настоящему полезным предметом мебели, рассказал дизайнер интерьеров, владелец студии дизайна Verdiz Вадим Матевосянц. В беседе с NewsInfo специалист объяснил, почему часть мебели в реальной жизни часто оказывается лишней.

Cовсем бесполезной мебели в интерьере не так много, особенно если пространство изначально продумано по дизайн-проекту, говорит дизайнер. При этом на практике некоторые предметы все же оказываются менее востребованными, чем кажется на этапе покупки.

"Я не люблю пуфы в прихожей, казалось бы, для удобства присесть завязать шнурки. Но я пуф использовал для того, чтобы бросать ключи, поставить сумку. Возможно, консоль приставная к стене. Она, конечно, красоты добавляет в интерьере. Но нюанс в том, что она занимает место и не всегда несет большой функционал, если нет ящиков", — поделился наблюдениями эксперт по интерьеру.

Он добавил, что стеллажи считает удачным решением, поскольку на них можно разместить книги и памятные вещи из путешествий. Однако, как уточнил эксперт, многие заказчики отказываются от открытых стеллажей, потому что не любят такие элементы в интерьере.

"Красивые декоративные изделия купили или памятные изделия, можно их разложить красиво, книжечку поставить. Но есть люди, которые не любят стеллажи и просят их не делать, потому что, якобы, пылесборник", — рассказал Матевосянц.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

