Красиво, но бесполезно: дизайнер назвал мебель, без которой можно легко обойтись

Консоль у стены нередко оказывается скорее декоративным, чем по-настоящему полезным предметом мебели, рассказал дизайнер интерьеров, владелец студии дизайна Verdiz Вадим Матевосянц. В беседе с NewsInfo специалист объяснил, почему часть мебели в реальной жизни часто оказывается лишней.

Cовсем бесполезной мебели в интерьере не так много, особенно если пространство изначально продумано по дизайн-проекту, говорит дизайнер. При этом на практике некоторые предметы все же оказываются менее востребованными, чем кажется на этапе покупки.

"Я не люблю пуфы в прихожей, казалось бы, для удобства присесть завязать шнурки. Но я пуф использовал для того, чтобы бросать ключи, поставить сумку. Возможно, консоль приставная к стене. Она, конечно, красоты добавляет в интерьере. Но нюанс в том, что она занимает место и не всегда несет большой функционал, если нет ящиков", — поделился наблюдениями эксперт по интерьеру.

Он добавил, что стеллажи считает удачным решением, поскольку на них можно разместить книги и памятные вещи из путешествий. Однако, как уточнил эксперт, многие заказчики отказываются от открытых стеллажей, потому что не любят такие элементы в интерьере.