Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тефтели из говядины на пару
Тефтели из говядины на пару
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:32

Секретное оружие хозяйки: тефтели, которые готовятся в духовке и сводят с ума всех гостей

Тефтели в сливочном соусе в духовке сохраняют сочность и нежность мяса

Тефтели в сливочном соусе — это одно из тех блюд, которое одинаково нравится и взрослым, и детям. Они получаются нежными, сочными, с мягкой текстурой и насыщенным вкусом. Благодаря сливочному соусу мясные шарики не пересыхают, а напротив — пропитываются сливочной подливкой, становясь ещё более аппетитными.

Такое блюдо можно приготовить в духовке без особых усилий, а результат превзойдёт ожидания. Оно прекрасно подойдёт и для семейного ужина, и для праздничного стола.

В чем особенность рецепта?

Главная особенность этих тефтелей — сочетание мясного фарша и сливочного соуса. В отличие от классических тефтелей в томатной подливе, этот вариант более мягкий и деликатный. Сливки придают лёгкий молочный вкус, а томатная паста добавляет лёгкую кислинку и балансирует соус.

Для фарша можно использовать разные виды мяса: свинину, говядину, курицу или индейку. В этом рецепте берётся смесь свиного и говяжьего фарша, что даёт оптимальное сочетание нежности и насыщенности.

Сравнение соусов для тефтелей

Вид соуса Вкус Особенность С чем лучше сочетается
Сливочный Нежный, мягкий Более деликатный, "детский" вариант Рис, картофель, овощи
Томатный Кисло-сладкий Классика, яркий вкус Макароны, пюре
Сметанный Сливочно-кислый Плотная текстура Гречка, тушёные овощи
Грибной Насыщенный, ароматный Сытный и густой Картофель, каши

Советы шаг за шагом

  1. Отварите рис почти до готовности — он станет связующим элементом для фарша.

  2. Фарш соедините с рисом, добавьте яйцо, лук и чеснок. Обязательно хорошо перемешайте и "отбейте" фарш — тогда тефтели будут держать форму.

  3. Сформируйте одинаковые по размеру шарики и выложите их в жаропрочную форму.

  4. Для соуса сначала слегка обжарьте лук и морковь.

  5. Добавьте муку — она сделает соус гуще.

  6. Вмешайте томатную пасту и немного воды или бульона, потушите пару минут.

  7. Залейте всё сливками, посолите и приправьте специями.

  8. Готовым соусом залейте тефтели.

  9. Накройте форму фольгой и запекайте при 180°С около 35-40 минут.

  10. Подавайте горячими с гарниром — картофельным пюре, рисом или овощами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Не отварили рис → тефтели развалятся → рис всегда отваривайте до полуготовности.

  • Плохо перемешали фарш → шарики распадутся → отбивайте фарш руками.

  • Добавили слишком мало соуса → тефтели получатся сухими → делайте заливки достаточно.

  • Использовали сливки низкой жирности → соус водянистый → берите 20-33% жирности.

А что если…

А что если заменить сливки сметаной или йогуртом? Тогда соус получится более лёгким и с кислинкой. Можно также добавить в подливку грибы, сыр или зелень для разнообразия.

Если хочется ярче подчеркнуть вкус мяса — замените томатную пасту на немного соевого соуса или кетчупа.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Подходит всей семье Требует запекания 35-40 минут
Нежный вкус Калорийное из-за сливок
Простые ингредиенты Нужно варить рис заранее
Красиво смотрится на столе Соус требует аккуратного приготовления

FAQ

Можно ли готовить тефтели без риса?
Да, но рис помогает им держать форму и делает их мягче.

Какой гарнир лучше подходит?
Картофельное пюре, отварной рис, гречка или овощи на пару.

Можно ли заморозить тефтели?
Да, можно заморозить сырые тефтели и затем запечь их в соусе.

Мифы и правда

  • Миф: тефтели готовятся только в сковороде.
    Правда: в духовке они получаются более нежными и сочными.

  • Миф: сливочный соус слишком тяжёлый.
    Правда: если использовать сливки средней жирности, блюдо получится умеренно калорийным.

  • Миф: тефтели — это долго.
    Правда: подготовка занимает около 20 минут, остальное время уходит на запекание.

3 интересных факта

  1. Первые аналоги тефтелей появились в Древнем Китае более тысячи лет назад.

  2. В разных странах есть свои варианты: итальянские полпетте, шведские митбёллы, русские котлеты в соусе.

  3. В XIX веке тефтели в России называли "ежиками" из-за риса, торчащего наружу.

Исторический контекст

Средневековье — рецепты мясных шариков встречаются в арабской кухне.

XVIII-XIX века — тефтели становятся популярными в Европе.

XX век — блюдо прочно входит в повседневное меню советской кухни.

Сегодня тефтели — универсальное блюдо для разных кухонь мира.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: батат подходит и для гарниров, и для десертов — универсальный корнеплод в кулинарии вчера в 23:09

Один корнеплод — десятки блюд: как батат превращается то в гарнир, то в десерт

Сладкий картофель — про хруст, карамель и нежное пюре. Разбираем лучшие способы, даём 10 рецептов и пошаговые лайфхаки, чтобы батат получался с первого раза.

Читать полностью » Амарантовое масло богато скваленом и омега-3, укрепляет иммунитет и сердце — эксперты вчера в 22:04

Масло, которое древние называли священным: амарант возвращается на кухню

Амарантовое масло меняет привычные блюда и открывает новые горизонты в кулинарии. Узнайте 5 необычных способов его применения и скрытые плюсы продукта.

Читать полностью » Исследования: твердые сыры и грибы задерживаются в желудке дольше всего — до 6 часов вчера в 21:57

Секрет пищеварительных часов: какие продукты желудок пропускает мгновенно, а какие держит до утра

Сколько продукты «живут» в желудке и как собрать тарелку под задачи дня? Понятные ориентиры, таблицы и лайфхаки, чтобы есть вкусно, без тяжести и с долгой сытостью.

Читать полностью » Эксперты: правильное мытьё овощей и фруктов снижает риск кишечных инфекций вчера в 19:42

Земля, воск и личинки: что на самом деле остаётся на продуктах после магазина

Кажется, что мытьё овощей и фруктов — простая формальность. Но от этой привычки напрямую зависит здоровье. Разбираем, как делать это правильно.

Читать полностью » Срок хранения домашнего зефира не превышает 4–5 дней при комнатной температуре вчера в 18:20

Эти ошибки погубят ваш зефир: три промаха, которых стоит избегать

Приготовить зефир дома проще, чем кажется. Разбираем секреты, ошибки и хитрости, которые помогут получить идеальный десерт.

Читать полностью » Кефирное тесто для пирога: готовится 15 минут, хранится до двух дней вчера в 17:23

Пышный как бисквит, но без дрожжей: секрет самого простого пирога с капустой

Этот пирог называют базовым: минимум ингредиентов, никакой возни с дрожжами и стабильный результат. В чём его секрет?

Читать полностью » Диетологи: перловка богата белком и клетчаткой и полезна для сердца и ЖКТ вчера в 16:27

Простая хитрость сокращает варку перловки в два раза — хозяйки оценят

Перловка — доступная и питательная крупа, которую можно готовить быстро и вкусно. Секреты приготовления и неожиданные рецепты ждут вас здесь.

Читать полностью » Учёные отмечают пользу кардамона для пищеварения и бодрости в кофе вчера в 15:08

Добавьте всего три зёрнышка в кофе — и утро начнётся бодрее, чем после двойного эспрессо

Пряный аромат, бодрость и уют в одной чашке: узнайте, как правильно приготовить кофе с кардамоном и избежать распространённых ошибок.

Читать полностью »

Новости
Туризм

МИД: при потере паспорта за границей нужно сразу обращаться в полицию
Еда

Повар: шакшука готовится за 20–30 минут и подходит для завтрака и ужина
Дом

Редкая чистка сантехники и плитки приводит к налёту и плесени
Садоводство

Ловушки из пластиковых бутылок помогают гуманно контролировать численность кротов — уточнили специалисты
Наука

Международная федерация робототехники: в Китае более 2 млн промышленных роботов
Садоводство

На выходах дренажных труб в Камчатском крае рекомендуют утеплять участки для защиты от наледи
СФО

Маршрут "Путь преображения" из Салехарда занял 2-е место на конкурсе "PRO туризм-2025"
Технологии

Epic Games: отказы при установке магазина на iOS снизились на 60% после iOS 18.6
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet