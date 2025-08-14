Не плов и не люля: фарш с овощами превращается в ароматный перекус по-восточному
Знакомое с детства блюдо можно подать по-новому, добавив в него немного свежести и легкий восточный штрих. Такой вариант идеально подойдет и для быстрых перекусов, и для дружеских встреч.
Ингредиенты
- 500 г приправленного мясного фарша
- 3 булочки с карманом
- 1 помидор
- половина луковицы
- соль и перец по вкусу
- растительное масло
- щепотка орегано
- свежая петрушка
Как приготовить
Сначала из фарша формируют фрикадельки среднего размера. Их обжаривают на хорошо разогретом масле до аппетитной золотистой корочки.
Параллельно готовят овощную часть — помидор нарезают полукольцами, лук измельчают, а петрушку рубят. Все ингредиенты соединяют в глубокой миске, добавляют оливковое масло, приправляют солью, перцем и орегано. Получившийся ароматный салат перемешивают.
Булочки раскрывают, вкладывают в каждую по 2-3 горячие фрикадельки, а сверху щедро выкладывают свежую овощную смесь.
Такой бутерброд сочетает в себе сытность мяса и свежесть салата, а орегано придает ему тонкую нотку Средиземноморья.
