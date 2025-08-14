Не плов и не люля: фарш с овощами превращается в ароматный перекус по-восточному

Знакомое с детства блюдо можно подать по-новому, добавив в него немного свежести и легкий восточный штрих. Такой вариант идеально подойдет и для быстрых перекусов, и для дружеских встреч.

Ингредиенты

500 г приправленного мясного фарша

3 булочки с карманом

1 помидор

половина луковицы

соль и перец по вкусу

растительное масло

щепотка орегано

свежая петрушка

Как приготовить

Сначала из фарша формируют фрикадельки среднего размера. Их обжаривают на хорошо разогретом масле до аппетитной золотистой корочки.

Параллельно готовят овощную часть — помидор нарезают полукольцами, лук измельчают, а петрушку рубят. Все ингредиенты соединяют в глубокой миске, добавляют оливковое масло, приправляют солью, перцем и орегано. Получившийся ароматный салат перемешивают.

Булочки раскрывают, вкладывают в каждую по 2-3 горячие фрикадельки, а сверху щедро выкладывают свежую овощную смесь.

Такой бутерброд сочетает в себе сытность мяса и свежесть салата, а орегано придает ему тонкую нотку Средиземноморья.