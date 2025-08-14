Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Брускетта
© freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 0:27

Не плов и не люля: фарш с овощами превращается в ароматный перекус по-восточному

Рецепт бутерброда с фрикадельками и свежим салатом от шеф-поваров

Знакомое с детства блюдо можно подать по-новому, добавив в него немного свежести и легкий восточный штрих. Такой вариант идеально подойдет и для быстрых перекусов, и для дружеских встреч.

Ингредиенты

  • 500 г приправленного мясного фарша
  • 3 булочки с карманом
  • 1 помидор
  • половина луковицы
  • соль и перец по вкусу
  • растительное масло
  • щепотка орегано
  • свежая петрушка

Как приготовить

Сначала из фарша формируют фрикадельки среднего размера. Их обжаривают на хорошо разогретом масле до аппетитной золотистой корочки.

Параллельно готовят овощную часть — помидор нарезают полукольцами, лук измельчают, а петрушку рубят. Все ингредиенты соединяют в глубокой миске, добавляют оливковое масло, приправляют солью, перцем и орегано. Получившийся ароматный салат перемешивают.

Булочки раскрывают, вкладывают в каждую по 2-3 горячие фрикадельки, а сверху щедро выкладывают свежую овощную смесь.

Такой бутерброд сочетает в себе сытность мяса и свежесть салата, а орегано придает ему тонкую нотку Средиземноморья.

