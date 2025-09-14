Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:21

Почему мясо портит запах в холодильнике быстрее всего

Неправильное расположение мяса в холодильнике ускоряет порчу другой еды

Многие сталкивались с ситуацией: положил мясо в холодильник, а через день всё вокруг приобрело характерный запах. Это не поломка техники, а результат ошибок в хранении.

Открытое хранение

Главная причина — мясо оставляют в открытой упаковке или просто на тарелке. Соки испаряются, запахи распространяются и пропитывают другие продукты.

Отсутствие контейнера

Даже заводская упаковка не всегда герметична. Чтобы избежать запаха, мясо нужно класть в отдельный контейнер с крышкой или вакуумный пакет. Это защищает и от утечки сока, и от запаха.

Неправильное расположение

Мясо должно храниться на нижней полке холодильника при температуре +2…+4 °C. Если положить его наверх или в дверцу, оно быстрее портится и "пахнет" сильнее.

Переполненные полки

Когда в холодильнике слишком много еды, воздух не циркулирует. Запахи концентрируются, и мясной аромат проникает в соседние контейнеры и продукты.

Температурные ошибки

Если холодильник настроен на слишком высокую температуру, мясо начинает быстрее портиться. Запах в этом случае появляется уже через сутки.

Итог

Запах мяса в холодильнике — не приговор. Правильная упаковка, контейнеры и соблюдение температурного режима помогают избежать проблемы. А вместе с этим сохраняется свежесть всех продуктов.

