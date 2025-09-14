Где в холодильнике мясо остаётся свежим дольше всего

Мясо — один из самых быстро портящихся продуктов. Даже в холодильнике оно может потерять свежесть за пару дней, если хранить его неправильно. Чтобы избежать запаха и риска бактерий, важно учитывать несколько правил.

Нижняя полка — самое холодное место

Холодильник распределяет температуру неравномерно. Самая низкая и стабильная температура держится на нижних полках, обычно +2…+4 °C. Именно туда лучше класть свежее мясо.

Используйте контейнеры и упаковку

Мясо нельзя хранить открытым. Оно должно быть в заводской упаковке, герметичном контейнере или плотно завёрнуто в пищевую плёнку. Это защищает его от пересыхания и запахов, а также исключает контакт с другими продуктами.

Отдельное хранение

Лучше выделить для мяса отдельный контейнер или полку, чтобы соки не соприкасались с овощами и готовыми блюдами. Это снижает риск перекрёстного заражения.

Сроки хранения

свежее мясо — 1-2 дня в холодильнике,

фарш — не более суток,

замаринованное мясо — до 3 дней.

Для долгого хранения мясо нужно замораживать: в морозильнике оно может храниться до нескольких месяцев.

Дополнительные советы

Никогда не храните мясо в дверце холодильника: там самые тёплые зоны.

При разморозке используйте нижнюю полку, а не комнатную температуру.

Если запах изменился или появился слизистый налёт — продукт непригоден.

Итог

Чтобы мясо дольше оставалось свежим, его нужно хранить на нижней полке холодильника в герметичной упаковке, отдельно от других продуктов. Такой подход защищает и вкус, и здоровье.