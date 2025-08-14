Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мясной салат "Гостиный двор" с северным акцентом
Мясной салат "Гостиный двор" с северным акцентом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:48

Тепло домашнего очага: как простое блюдо объединяет семью за столом

Как приготовить запеканку из мяса и грибов: советы кулинаров

Хотите удивить близких блюдом, которое выглядит как ресторанное, а готовится почти без усилий? Попробуйте запечь мясо с грибами, помидорами и сыром — сочное, ароматное и с насыщенным вкусом. Никакого майонеза, только натуральные ингредиенты и потрясающий результат!

Что понадобится

  • Свинина (вырезка, шейка, корейка) — 800 г
  • Шампиньоны (или любые другие грибы) — 200 г
  • Лук — 2 шт.
  • Мягкий сыр (брынза, фета, сулугуни) — 100 г
  • Помидоры (крупные или консервированные) — 2 шт.
  • Специи, соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Как приготовить

Нарежьте свинину поперёк волокон на порционные куски, слегка отбейте через плёнку, чтобы избежать брызг. Посолите и приправьте. Лук нарежьте четвертинками, грибы — пластинками. Обжарьте на масле до золотистого цвета, в конце немного посолите.

В форму для запекания выложите мясо. Сверху распределите грибы с луком. Добавьте помидоры (свежие — кусочками, консервированные — с соком). Посыпьте сыром, лучше утопить его в томатах, чтобы не пересох.

Запекайте при 180°С около часа. Подавайте с ароматной подливой, которая образуется в процессе.

Совет: если сыр положить сверху, он может затвердеть. Лучше спрятать его между слоями!

Почему стоит попробовать?

  • Нежная свинина пропитывается соком грибов и помидоров.
  • Сыр придаёт пикантность, но не перебивает вкус.
  • Блюдо выглядит празднично, а готовится просто.

