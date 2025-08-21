Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свиной рулет с черемшой и диким чесноком
Свиной рулет с черемшой и диким чесноком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:59

Вкус детства: рулет из фарша, который вернет вас в теплые семейные вечера

Как приготовить рулет из фарша: пошаговая инструкция и советы от кулинаров

Хотите удивить своих гостей вкусным и оригинальным блюдом? Рулет из фарша в духовке с начинкой станет отличным решением для больших застолий! Это универсальное блюдо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде, и оно всегда вызывает восторг. Начинка из вареных яиц и свежей зелени придаёт рулету особый вкус и аромат.

Ингредиенты

  • Фарш мясной (свинина, говядина, курица) — 650 г
  • Молоко — 200 мл
  • Батон — 150 г
  • Куриные яйца — 1 шт.
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Куриные яйца (крупные) — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубч.
  • Петрушка (5 веточек) — 30 г
  • Укроп (5 веточек) — 20 г
  • Майонез — 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Начните с выбора фарша. Вы можете использовать один вид мяса или смешивать, например, свинину с говядиной или курицей. Я предпочитаю комбинацию свинины и говядины с небольшим добавлением куриного мяса. Замачивание батона. Замочите батон в молоке на 5-7 минут, затем слейте оставшееся молоко.

Приготовление фарша. В блендере смешайте фарш, яйцо, размоченный батон, соль и перец до однородной массы. Приготовление начинки. Сварите яйца вкрутую (варите 9 минут после закипания), затем охладите и нарежьте мелкими кубиками. Подготовка зелени. Мелко нарежьте петрушку и укроп. При желании можно добавить другие травы, такие как кинза или зеленый лук.

Подготовка чеснока. Очистите и мелко нарежьте чеснок. Сборка рулета. На листе фольги, смазанном растительным маслом, распределите фарш в прямоугольный пласт толщиной около 1,5 см. Смажьте поверхность майонезом, выложите яйца и зелень, посыпьте чесноком. Формирование рулета. Аккуратно сверните фарш в рулет с помощью фольги. Убедитесь, что края плотно завернуты, чтобы сок не вытекал.

Переложите рулет на противень и запекайте в разогретой до 190°C духовке в течение 40 минут. Затем разверните фольгу и запекайте еще 5-7 минут до золотистой корочки. Нарежьте готовый рулет на ломтики и подавайте к столу.

Этот рулет из фарша с начинкой — отличный выбор для любого застолья. Он не только вкусный, но и выглядит очень аппетитно.

