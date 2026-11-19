Колбаса с двойным дном: проверка показала, что производители скрывали в сосисках и шпикачках
Специалисты ФГБУ "Всероссийский государственный научно-исследовательский институт качества" (ВГНКИ) представили результаты лабораторного контроля мясной продукции. По состоянию на 18 ноября 2026 года в ходе анализа 485 образцов колбасных изделий и мясных продуктов было проведено более 1,5 тыс. исследований, по итогам которых зафиксировано 32 нарушения.
Проверки осуществлялись на соответствие техническим регламентам ЕАЭС и Таможенного союза, которые определяют требования к безопасности мяса, использованию пищевых добавок и правилам маркировки продукции.
Нарушения состава и фальсификация
Наибольшее количество нарушений связано с несоответствием фактического состава заявленному в маркировке. В 26 пробах была обнаружена ДНК курицы, индейки и свиньи, которые не были указаны производителем в составе. Чаще всего подобные несоответствия выявлялись в сосисках, вареной и полукопченой колбасах, а также в шпикачках.
Отдельным случаем стало обнаружение в образце шпикачек микробной трансглютаминазы — фермента, используемого для улучшения текстуры продукта.
Ветеринарные препараты и безопасность
Лабораторный анализ также выявил наличие остаточных количеств ветеринарных препаратов в ряде изделий:
- в паштете из телятины и вареной колбасе — антибиотики тетрациклиновой группы;
- в вареной колбасе — метаболит фурациллина;
- в сосисках — динитрокарбанилид;
- в колбасках для жарки — клопидол.
Согласно установленным нормам, присутствие нитрофуранов в продукции недопустимо (требование полного отсутствия). В случае с антибиотиками тетрациклиновой группы и кокцидиостатиками нарушение безопасности констатируется при превышении их максимально допустимой концентрации.
Выявленные несоответствия указывают на сбои в контроле качества сырья и нарушение требований к прозрачности состава готовой продукции на этапе производства.
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