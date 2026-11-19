Специалисты ФГБУ "Всероссийский государственный научно-исследовательский институт качества" (ВГНКИ) представили результаты лабораторного контроля мясной продукции. По состоянию на 18 ноября 2026 года в ходе анализа 485 образцов колбасных изделий и мясных продуктов было проведено более 1,5 тыс. исследований, по итогам которых зафиксировано 32 нарушения.

Проверки осуществлялись на соответствие техническим регламентам ЕАЭС и Таможенного союза, которые определяют требования к безопасности мяса, использованию пищевых добавок и правилам маркировки продукции.

Нарушения состава и фальсификация

Наибольшее количество нарушений связано с несоответствием фактического состава заявленному в маркировке. В 26 пробах была обнаружена ДНК курицы, индейки и свиньи, которые не были указаны производителем в составе. Чаще всего подобные несоответствия выявлялись в сосисках, вареной и полукопченой колбасах, а также в шпикачках.

Отдельным случаем стало обнаружение в образце шпикачек микробной трансглютаминазы — фермента, используемого для улучшения текстуры продукта.

Ветеринарные препараты и безопасность

Лабораторный анализ также выявил наличие остаточных количеств ветеринарных препаратов в ряде изделий:

в паштете из телятины и вареной колбасе — антибиотики тетрациклиновой группы;

в вареной колбасе — метаболит фурациллина;

в сосисках — динитрокарбанилид;

в колбасках для жарки — клопидол.

Согласно установленным нормам, присутствие нитрофуранов в продукции недопустимо (требование полного отсутствия). В случае с антибиотиками тетрациклиновой группы и кокцидиостатиками нарушение безопасности констатируется при превышении их максимально допустимой концентрации.

Выявленные несоответствия указывают на сбои в контроле качества сырья и нарушение требований к прозрачности состава готовой продукции на этапе производства.