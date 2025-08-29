Идеальный ужин: хрустящие снаружи, тающие внутри мясные гнезда с сюрпризом

Хотите удивить своих близких простым, но эффектным блюдом? Мясные гнезда из фарша с начинкой из сыра и грибов — это именно то, что вам нужно! Приготовить их не составит труда, а результат порадует всех.

Ингредиенты

500 г мясного фарша (можно использовать свинину, говядину или их смесь)

200 г замороженных грибов (или свежих, сушеных, консервированных по вашему желанию)

1 луковица

70 г твёрдого сыра

2 помидора

3 столовые ложки майонеза

20 г растительного масла

Соль и специи по вкусу

Пошаговый процесс

Начните с размораживания грибов, если они заморожены. Лук нарежьте мелко, а грибы — на небольшие кусочки. На разогретую сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте лук с грибами до мягкости. Грибы должны выпустить влагу и слегка подрумяниться. Не забудьте немного подсолить.

В миске смешайте мясной фарш с солью и специями, отбейте его о дно, чтобы он стал более плотным. Сформируйте из фарша небольшие шарики, придайте им плоскую форму и сделайте углубление в центре, чтобы они напоминали гнезда. В каждое "гнездышко" положите немного тертого сыра, затем заполните грибной начинкой.

Смажьте верх гнёзд майонезом и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут. Можно использовать домашний майонез для более насыщенного вкуса. После указанного времени добавьте нарезанные помидоры и посыпьте тертым сыром. Верните в духовку еще на 10-15 минут, чтобы помидоры стали мягкими, а сыр расплавился. Выньте готовые мясные гнезда из духовки и подавайте горячими.