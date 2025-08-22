Не исключать, а готовить правильно: мясо как часть долгой и активной жизни

В стремлении к здоровому питанию многие задумываются об отказе от животных продуктов. Однако терапевт Оксана Драпкина в беседе с aif. ru подчеркнула: ни мясо, ни рыбу полностью исключать из рациона не стоит.

Красное мясо и онкология: где правда?

Врач подтвердила, что существует гипотеза о связи красного мяса с онкологическими заболеваниями. Но проблема, по ее словам, кроется не в самом продукте, а в способе его переработки.

"Красное мясо особенно нужно женщинам, детям, людям пожилого возраста, но и мужчинам тоже. Ведь мясо — незаменимый источник животного белка", — отметила Драпкина.

Чем полезно мясо

Этот продукт содержит:

цинк и селен — поддерживают иммунитет и защищают от инфекций;

фосфор — укрепляет кости;

витамины группы В — обладают иммуномодулирующим действием и поддерживают нервную систему.

Как правильно готовить

Врач советует готовить мясо щадящими способами:

на пару;

варить;

запекать или жарить на гриле.

При этом стоит избегать появления черной корочки — именно в ней скапливаются канцерогенные вещества.

Сколько мяса можно есть в день

для женщин, детей и пожилых людей — 50-150 г;

для мужчин — 150-180 г.

Таким образом, умеренность и правильное приготовление делают мясо не врагом, а важным элементом здорового питания.