Говяжьи рёбра с можжевеловым дымом
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:14

Не исключать, а готовить правильно: мясо как часть долгой и активной жизни

Терапевт назвала безопасные нормы потребления мяса для женщин, мужчин и пожилых людей

В стремлении к здоровому питанию многие задумываются об отказе от животных продуктов. Однако терапевт Оксана Драпкина в беседе с aif. ru подчеркнула: ни мясо, ни рыбу полностью исключать из рациона не стоит.

Красное мясо и онкология: где правда?
Врач подтвердила, что существует гипотеза о связи красного мяса с онкологическими заболеваниями. Но проблема, по ее словам, кроется не в самом продукте, а в способе его переработки.

"Красное мясо особенно нужно женщинам, детям, людям пожилого возраста, но и мужчинам тоже. Ведь мясо — незаменимый источник животного белка", — отметила Драпкина.

Чем полезно мясо
Этот продукт содержит:

  • цинк и селен — поддерживают иммунитет и защищают от инфекций;
  • фосфор — укрепляет кости;
  • витамины группы В — обладают иммуномодулирующим действием и поддерживают нервную систему.

Как правильно готовить
Врач советует готовить мясо щадящими способами:

  • на пару;
  • варить;
  • запекать или жарить на гриле.

При этом стоит избегать появления черной корочки — именно в ней скапливаются канцерогенные вещества.

Сколько мяса можно есть в день

  • для женщин, детей и пожилых людей — 50-150 г;
  • для мужчин — 150-180 г.

Таким образом, умеренность и правильное приготовление делают мясо не врагом, а важным элементом здорового питания.

