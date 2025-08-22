Не исключать, а готовить правильно: мясо как часть долгой и активной жизни
В стремлении к здоровому питанию многие задумываются об отказе от животных продуктов. Однако терапевт Оксана Драпкина в беседе с aif. ru подчеркнула: ни мясо, ни рыбу полностью исключать из рациона не стоит.
Красное мясо и онкология: где правда?
Врач подтвердила, что существует гипотеза о связи красного мяса с онкологическими заболеваниями. Но проблема, по ее словам, кроется не в самом продукте, а в способе его переработки.
"Красное мясо особенно нужно женщинам, детям, людям пожилого возраста, но и мужчинам тоже. Ведь мясо — незаменимый источник животного белка", — отметила Драпкина.
Чем полезно мясо
Этот продукт содержит:
- цинк и селен — поддерживают иммунитет и защищают от инфекций;
- фосфор — укрепляет кости;
- витамины группы В — обладают иммуномодулирующим действием и поддерживают нервную систему.
Как правильно готовить
Врач советует готовить мясо щадящими способами:
- на пару;
- варить;
- запекать или жарить на гриле.
При этом стоит избегать появления черной корочки — именно в ней скапливаются канцерогенные вещества.
Сколько мяса можно есть в день
- для женщин, детей и пожилых людей — 50-150 г;
- для мужчин — 150-180 г.
Таким образом, умеренность и правильное приготовление делают мясо не врагом, а важным элементом здорового питания.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru