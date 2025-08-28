Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стейк на гриле
Стейк на гриле
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:36

Старые страхи вокруг мяса рушатся: на кону здоровье и риск онкологии

Журнал Applied Physiology: животный белок показал защитный эффект против онкологии

Что, если привычный кусок мяса на тарелке не только не вредит здоровью, но и способен слегка защитить от онкологических рисков? Новое масштабное исследование в США поставило под сомнение старые догмы о белке и дало пищу для размышлений.

Взгляд на питание через призму десятилетий

Учёные проанализировали данные почти 16 тысяч взрослых американцев, наблюдая за ними около двадцати лет. В основе лежали материалы программы NHANES III (1988-1994), одного из самых масштабных исследований здоровья в США. Чтобы исключить ошибки воспоминаний о питании, команда применила сложные статистические методы: моделирование Маркова Монте-Карло и подход Национального института рака. Такой подход позволил более точно отразить реальные пищевые привычки людей.

Ключевые результаты

  • Сердечно-сосудистые заболевания. Ни животный, ни растительный белки не показали связи с повышением или снижением риска.
  • Общая смертность. Количество потребляемого белка также не влияло на долгосрочные шансы умереть раньше времени.
  • Рак. Здесь ситуация оказалась интереснее: более высокое потребление животного белка ассоциировалось со снижением смертности от онкологических заболеваний. Причём даже небольшое увеличение порции — всего на 5-10 г в день — демонстрировало защитный эффект.

Растительный белок в этом исследовании оставался "нейтральным" — безопасным, но без дополнительной защиты от рака.

В контексте прошлых исследований

Ранее нередко звучали предупреждения: избыточное мясо может повысить риск рака или других болезней. Но новое исследование, опубликованное в журнале Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, переворачивает привычные представления.

"Существует масса путаницы вокруг белка — его количества, источников и влияния на организм. Это исследование помогает внести ясность", — отмечает профессор Стюарт Филлипс из Университета Макмастера.

Янни Папаниколау, президент Nutrition Strategies, добавляет: "И животные, и растительные источники белка вносят вклад в здоровье и долголетие".

Интересно, что авторы дополнительно изучили влияние гормона ИФР-1, который раньше связывали с онкологическими рисками. Однако его уровень в крови участников никак не предсказал смертность, что сделало результаты ещё более надёжными.

Практическое значение

Для обычного человека вывод прост: нет причин полностью отказываться от животного белка. Мясо, рыба, яйца или молочные продукты могут быть частью здорового рациона и, возможно, даже снижать риск онкологических смертей. Растительные белки по-прежнему важны — они богаты клетчаткой и микроэлементами, но конкретно в этом исследовании не дали той же защиты.

В то же время работа носит наблюдательный характер. Это значит, что она фиксирует закономерности, но не доказывает причинно-следственную связь. Поэтому мясо нельзя объявить "лекарством от рака". Однако в сочетании с десятилетиями клинических исследований эти данные подтверждают: разнообразный рацион, включающий оба типа белка, — хорошая стратегия для здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения, средний взрослый человек нуждается примерно в 0,8 г белка на килограмм массы тела в день. Это значит, что человек весом 70 кг должен получать около 56 г белка ежедневно — и их вполне можно набрать из комбинации животной и растительной пищи.

Исследование не только разрушает миф о "вреде мяса", но и намекает, что животный белок может иметь неожиданные защитные свойства. Для науки это повод искать новые механизмы, для нас — возможность без страха включать мясо и молочные продукты в свой рацион, сохраняя баланс.

