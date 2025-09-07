От борща до стейка: 3 категории людей, которым мясо категорически противопоказано

Мясо традиционно считается основой рациона, богатой белками, железом и витаминами группы B. Однако врачи напоминают: для некоторых людей оно может быть не только бесполезным, но и опасным.

Когда мясо становится угрозой

Аллергия на животные белки

По словам гастроэнтеролога Олега Лысенко, серьёзным противопоказанием к употреблению мяса является аллергия на продукты животного происхождения.

"В первую очередь нельзя есть мясо людям с различными спектрами аллергических реакций на него или продукты животного происхождения. К таким заболеваниям относится альфа-гал синдром, аллергия на коровий, куриный и другие животные белки", — отметил медик.

При подобных реакциях у человека возникают тошнота, боли в животе, кашель и даже приступы рвоты. Игнорировать такие симптомы нельзя, так как аллергия способна привести к тяжёлым последствиям.

Нарушения обмена веществ

Существуют и врождённые заболевания, при которых организм не может правильно перерабатывать отдельные аминокислоты. Классический пример — фенилкетонурия. Люди с этим диагнозом не способны расщеплять фенилаланин. Его накопление вызывает повреждения нервной системы, судороги и умственную отсталость.

В подобных случаях употребление мясных продуктов противопоказано категорически.

Кому стоит ограничить мясо

Даже при отсутствии прямых запретов, некоторые заболевания требуют осторожности. В первую очередь это касается пациентов с проблемами сердца и сосудов. Жирные сорта мяса усиливают нагрузку на сердце и ухудшают липидный обмен.

Также врачи рекомендуют снижать количество мясных блюд людям с болезнями почек. Избыток белка может провоцировать осложнения и повышать нагрузку на мочевыделительную систему.

Выбор в пользу лёгких сортов

Если полный отказ от мяса невозможен, стоит отдавать предпочтение лёгким и менее жирным видам — например, курице или индейке. Эти продукты легче перевариваются и содержат меньше насыщенных жиров.

Красное мясо (говядина, свинина, баранина) переваривается дольше всего. Поэтому его употребление лучше ограничить, особенно при хронических заболеваниях.

Мясо остаётся ценным источником белка и минералов, но оно подходит не всем. Людям с аллергией на животные белки или наследственными нарушениями обмена аминокислот его употребление может быть опасным. При сердечно-сосудистых болезнях и проблемах с почками рацион нужно строить максимально осторожно, выбирая лёгкие сорта и умеренные порции.

Три интересных факта: