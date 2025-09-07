Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сувлаки — мясо на шпажках
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:45

От борща до стейка: 3 категории людей, которым мясо категорически противопоказано

Гастроэнтеролог Олег Лысенко рассказал о рисках мяса при аллергиях и фенилкетонурии

Мясо традиционно считается основой рациона, богатой белками, железом и витаминами группы B. Однако врачи напоминают: для некоторых людей оно может быть не только бесполезным, но и опасным.

Когда мясо становится угрозой

Аллергия на животные белки

По словам гастроэнтеролога Олега Лысенко, серьёзным противопоказанием к употреблению мяса является аллергия на продукты животного происхождения.

"В первую очередь нельзя есть мясо людям с различными спектрами аллергических реакций на него или продукты животного происхождения. К таким заболеваниям относится альфа-гал синдром, аллергия на коровий, куриный и другие животные белки", — отметил медик.

При подобных реакциях у человека возникают тошнота, боли в животе, кашель и даже приступы рвоты. Игнорировать такие симптомы нельзя, так как аллергия способна привести к тяжёлым последствиям.

Нарушения обмена веществ

Существуют и врождённые заболевания, при которых организм не может правильно перерабатывать отдельные аминокислоты. Классический пример — фенилкетонурия. Люди с этим диагнозом не способны расщеплять фенилаланин. Его накопление вызывает повреждения нервной системы, судороги и умственную отсталость.

В подобных случаях употребление мясных продуктов противопоказано категорически.

Кому стоит ограничить мясо

Даже при отсутствии прямых запретов, некоторые заболевания требуют осторожности. В первую очередь это касается пациентов с проблемами сердца и сосудов. Жирные сорта мяса усиливают нагрузку на сердце и ухудшают липидный обмен.

Также врачи рекомендуют снижать количество мясных блюд людям с болезнями почек. Избыток белка может провоцировать осложнения и повышать нагрузку на мочевыделительную систему.

Выбор в пользу лёгких сортов

Если полный отказ от мяса невозможен, стоит отдавать предпочтение лёгким и менее жирным видам — например, курице или индейке. Эти продукты легче перевариваются и содержат меньше насыщенных жиров.

Красное мясо (говядина, свинина, баранина) переваривается дольше всего. Поэтому его употребление лучше ограничить, особенно при хронических заболеваниях.

Мясо остаётся ценным источником белка и минералов, но оно подходит не всем. Людям с аллергией на животные белки или наследственными нарушениями обмена аминокислот его употребление может быть опасным. При сердечно-сосудистых болезнях и проблемах с почками рацион нужно строить максимально осторожно, выбирая лёгкие сорта и умеренные порции.

Три интересных факта:

  1. Альфа-гал синдром может проявиться после укуса определённых видов клещей, которые переносят специфический углевод.
  2. Вегетарианцы чаще восполняют белок бобовыми и орехами, что помогает снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.
  3. Среднее время переваривания говядины у здорового человека — до 6 часов, тогда как курица усваивается в два раза быстрее.

Читайте также

Врач Ирина Тюрина объяснила, как питание и сон помогают детоксикации осенью сегодня в 14:12

Почему избыток фруктов мешает детоксикации и вредит кишечнику

Осень — время восстановить силы и помочь организму очиститься. Как питание, сон и физическая активность влияют на процесс детокса?

Читать полностью » Как удалить насекомых из малины за 2 минуты — советы от специалистов сегодня в 9:59

Не выбрасывайте малину с червячками: совет от врача, который вас удивит

Личинки в малине не опасны для здоровья и говорят об экологичности урожая. Узнайте, как избавиться от насекомых за 2 минуты и почему их присутствие — знак качества ягод без химии.

Читать полностью » Проветривать комнаты нужно каждые два часа даже зимой сегодня в 9:26

Простые способы повысить влажность без техники и лишних расходов

Как поддерживать идеальный микроклимат дома без лишних затрат? Советы врачей и простые способы помогут сохранить здоровье и комфорт.

Читать полностью » Чем опасны надкусанные слизнями фрукты: рекомендации эксперта Сергея Малоземова сегодня в 8:25

Они скрывают смертельную опасность: что делать с плодами после встречи со слизнями

Гигантские слизни в Подмосковье не только губят урожай, но и переносят паразитов. Эксперт Сергей Малоземов раскрывает: как обеззаразить плоды содой, почему нельзя счищать кожуру яблок и какие 3 шага спасут от заражения.

Читать полностью » Врачи предупредили об опасности рыбных и грибных консервов сегодня в 8:23

Рыбные и грибные консервы: продукты, которые превращаются в бомбу замедленного действия

Опасность консервов кроется не только в расстройстве желудка. Какие продукты представляют наибольший риск и как вовремя распознать проблему?

Читать полностью » Последствия вейпов для беременных: исследование выявило тератогенный эффект сегодня в 7:25

Этот симптом считают нормой, а врачи бьют тревогу — кто прав в споре о кашле

Медики предупреждают: хронический кашель у курильщиков может сигнализировать о ХОБЛ, раке лёгких и других патологиях. В зоне риска — 75% любителей табака и пользователи вейпов. Как выявить болезнь на ранней стадии?

Читать полностью » Эвелина Овнанян: мыло и моющие средства нельзя использовать при мытье яиц сегодня в 7:19

Яйца на кухне могут таить смертельную опасность: ошибка, которую совершают многие

Даже на чистых на вид куриных яйцах могут скрываться опасные бактерии. Как их правильно мыть, чтобы обезопасить себя и близких?

Читать полностью » Употребление яиц для здоровья мозга: норма и особенности для разного возраста сегодня в 6:25

Ешьте яйца и молодейте: названа неожиданная норма для здоровья мозга – вот что говорят ученые

Употребление яиц влияет на мозг и сосуды! Узнайте, как частое употребление яиц влияет на память мужчин и женщин и как это связано с холестерином.

Читать полностью »

