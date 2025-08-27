Сосиски с мясным клеем: диетолог предупреждает о последствиях нелегального добавления

В последнее время в СМИ активно обсуждается наличие так называемого "мясного клея" в составе популярных российских сосисок и других мясных изделий. Многие потребители задаются вопросом: насколько опасно это вещество и действительно ли оно представляет угрозу для здоровья? В ответ на эти опасения выступили эксперты, в частности диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, который дал разъяснения по ситуации.

По словам Михаила Гинзбурга, под термином "мясной клей" скрывается добавка, официальное название которой — трансглютаминаза. Это вещество используется в пищевой промышленности для соединения кусочков мяса или других продуктов с целью придания им более привлекательного вида и улучшения текстуры. Трансглютаминаза позволяет скреплять отдельные части мяса, делая их похожими на цельный кусок, а также удерживать жидкость внутри продукта.

Эксперт отметил, что использование этого вещества в пищевой промышленности не является новостью. В ряде стран трансглютаминаза применяется широко и легально. Однако в России она запрещена для использования в пищевых продуктах, что связано с возможными рисками для здоровья. Поэтому некоторые производители нарушают правила и добавляют ее в свою продукцию нелегально.

Безопасность и возможные риски

Михаил Гинзбург подчеркнул, что на сегодняшний день отсутствуют достоверные научные данные о том, что "мясной клей" вызывает рак или сердечно-сосудистые заболевания. Он объяснил, что основная функция этой добавки — сохранить целостность продукта, сделать его более презентабельным и продлить срок хранения. Вещество помогает удерживать влагу внутри мяса или колбасы, а также ускоряет процесс приготовления.

Однако эксперт также отметил, что использование трансглютаминазы может иметь негативные последствия при неправильном применении или злоупотреблении. В частности, есть опасения о том, что чрезмерное использование этой добавки может способствовать развитию целиакии — аутоиммунного заболевания, при котором организм неправильно усваивает глютен. Поэтому при покупке мясных изделий важно внимательно изучать состав и отдавать предпочтение максимально натуральным продуктам.

Где встречается "мясной клей"

Интересно отметить, что трансглютаминазу используют не только в мясных изделиях. В последнее время ее можно встретить в составе сыров, творога, хлебобулочных изделий, полуфабрикатов и рыбных палочек. Это связано с тем, что добавка помогает улучшить структуру продуктов и сделать их более привлекательными для потребителя.

Тем не менее, врачи советуют внимательно читать этикетки и отдавать предпочтение продуктам с минимальным количеством искусственных ингредиентов. Особенно важно избегать покупок продукции с длинным списком непонятных добавок или тех, которые содержат трансглютаминазу без указания на упаковке.

Как защитить себя при покупке продуктов

Чтобы снизить риск употребления вредных веществ и обеспечить безопасность питания, эксперты рекомендуют обращать внимание на состав продуктов. Следует выбирать товары с максимально простым и натуральным составом — без искусственных красителей, усилителей вкуса и консервантов.

Также важно помнить о необходимости разнообразия рациона питания и умеренности в потреблении обработанных продуктов. При покупке мясных изделий стоит отдавать предпочтение проверенным брендам и магазинам с хорошей репутацией.

Интересные факты по теме:

1. Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 600 миллионов человек ежегодно страдают от заболеваний пищевого происхождения по всему миру.

2. В некоторых странах Европы использование трансглютаминазы разрешено законом при условии наличия специальной маркировки на упаковке.

3. Исследования показывают, что правильное приготовление мяса при температуре выше 70 градусов Цельсия уничтожает большинство бактерий и паразитов.