Мясо по-французски
Мясо по-французски
© commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:09

Мясо по-французски с сыром и помидорами: рецепт из доступных продуктов за 50 минут

Как приготовить мясо по-французски

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить блюдо, которое одновременно будет простым, ароматным и способным украсить и будни, и праздничный стол? Мясо по-французски с сыром и помидорами — именно такой вариант. Это классика домашней кухни, которая покоряет своей нежностью и сочностью, а готовится из самых доступных ингредиентов.

Почему именно мясо по-французски?

Это блюдо — отличный пример того, как из обычных продуктов можно создать нечто особенное. Свинина, томаты, сыр и майонез — все эти компоненты легко найти в холодильнике, а процесс приготовления не займет много времени. К тому же, мясо по-французски получается сочным благодаря сочетанию овощей и сыра, а запекание в духовке придает ему аппетитную золотистую корочку.

Ингредиенты для блюда

  • Свинина (лопатка или шея) — 200 г
  • Репчатый лук — 40 г
  • Помидоры — 50 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Майонез — 30 г
  • Оливковое масло — 20 мл
  • Соль, черный молотый перец, паприка, зелень — по вкусу

Пошаговое приготовление

Выбирайте жирную часть свинины — лопатку или шею. Мясо тщательно промойте, обсушите и нарежьте ломтиками толщиной около 1 см поперёк волокон. Чтобы отбить мясо аккуратно и без разбрызгивания сока, накройте его пищевой пленкой и используйте кухонный молоток.

Посолите и поперчите отбивные, посыпьте паприкой или готовыми специями для свинины. Можно добавить прованские травы, базилик или орегано. Если есть время, оставьте мясо в холодильнике на пару часов для лучшего пропитывания ароматами.

Форму для запекания смажьте оливковым маслом и выложите мясо в один слой. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами, промойте холодной водой, чтобы убрать горечь, и распределите поверх мяса.

Помидоры нарежьте тонкими кольцами и выложите сверху на лук. Легко смажьте их майонезом (можно заменить сметаной). Затем натрите на крупной тёрке твёрдый сыр и щедро присыпьте им верхний слой. Для блюда подойдут сыры Российский, Эдам или Адыгейский — главное, чтобы сыр был качественным и ароматным.

Накройте форму фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180°C, на 40-50 минут. За 15-20 минут до готовности снимите фольгу, чтобы сыр образовал золотистую корочку. Проверить готовность просто: проткните мясо ножом — если сок прозрачный, блюдо готово, если розоватый — дайте ему ещё немного времени.

