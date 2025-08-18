Лёгкий салат без мяса: как быстро и просто преобразить свой рацион
Хотите добавить яркий акцент к мясным или рыбным блюдам? Этот лёгкий салат без мяса — идеальный вариант! Сочные овощи, хрустящая зелень и пикантно-сладкая заправка делают его настоящим украшением стола.
Ингредиенты
- 300 г стручковой зелёной фасоли
- 150 г помидоров черри
- 150 г салатной зелени (руккола, ростки гороха)
- 70 г оливок
- 40 г фундука
- 1 огурец
- 1 красная луковица
- 10 г петрушки
- 30 г базилика
- 2 зубчика чеснока
- 4 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. бальзамического уксуса
- 2 ч. л. мёда
- 2 ч. л. дижонской горчицы
- Соль и перец по вкусу
Как приготовить
Мелко порубите базилик и чеснок. Смешайте их с оливковым маслом, мёдом, уксусом, горчицей, солью и перцем. Всё тщательно перемешайте — аромат уже манит!
Фасоль отварите 3-5 минут, затем остудите в ледяной воде — так она останется хрустящей. Черри разрежьте пополам, огурец нарежьте кубиками. Лук нашинкуйте полукольцами, зелень мелко порубите.
Смешайте все ингредиенты, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Сверху посыпьте рублёным фундуком — и можно подавать!
Совет: если нет базилика, попробуйте добавить кинзу или мяту — вкус получится не менее интересным.
