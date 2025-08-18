Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат из свежих огурцов, редиса и зелени
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:37

Лёгкий салат без мяса: как быстро и просто преобразить свой рацион

Как приготовить овощной салат с максимальным содержанием клетчатки: инструкция

Хотите добавить яркий акцент к мясным или рыбным блюдам? Этот лёгкий салат без мяса — идеальный вариант! Сочные овощи, хрустящая зелень и пикантно-сладкая заправка делают его настоящим украшением стола.

Ингредиенты

  • 300 г стручковой зелёной фасоли
  • 150 г помидоров черри
  • 150 г салатной зелени (руккола, ростки гороха)
  • 70 г оливок
  • 40 г фундука
  • 1 огурец
  • 1 красная луковица
  • 10 г петрушки
  • 30 г базилика
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. бальзамического уксуса
  • 2 ч. л. мёда
  • 2 ч. л. дижонской горчицы
  • Соль и перец по вкусу

Как приготовить

Мелко порубите базилик и чеснок. Смешайте их с оливковым маслом, мёдом, уксусом, горчицей, солью и перцем. Всё тщательно перемешайте — аромат уже манит!

Фасоль отварите 3-5 минут, затем остудите в ледяной воде — так она останется хрустящей. Черри разрежьте пополам, огурец нарежьте кубиками. Лук нашинкуйте полукольцами, зелень мелко порубите.

Смешайте все ингредиенты, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Сверху посыпьте рублёным фундуком — и можно подавать!

Совет: если нет базилика, попробуйте добавить кинзу или мяту — вкус получится не менее интересным.

