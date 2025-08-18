Лёгкий салат без мяса: как быстро и просто преобразить свой рацион

Хотите добавить яркий акцент к мясным или рыбным блюдам? Этот лёгкий салат без мяса — идеальный вариант! Сочные овощи, хрустящая зелень и пикантно-сладкая заправка делают его настоящим украшением стола.

Ингредиенты

300 г стручковой зелёной фасоли

150 г помидоров черри

150 г салатной зелени (руккола, ростки гороха)

70 г оливок

40 г фундука

1 огурец

1 красная луковица

10 г петрушки

30 г базилика

2 зубчика чеснока

4 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. бальзамического уксуса

2 ч. л. мёда

2 ч. л. дижонской горчицы

Соль и перец по вкусу

Как приготовить

Мелко порубите базилик и чеснок. Смешайте их с оливковым маслом, мёдом, уксусом, горчицей, солью и перцем. Всё тщательно перемешайте — аромат уже манит!

Фасоль отварите 3-5 минут, затем остудите в ледяной воде — так она останется хрустящей. Черри разрежьте пополам, огурец нарежьте кубиками. Лук нашинкуйте полукольцами, зелень мелко порубите.

Смешайте все ингредиенты, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Сверху посыпьте рублёным фундуком — и можно подавать!

Совет: если нет базилика, попробуйте добавить кинзу или мяту — вкус получится не менее интересным.