Стейк за 40 минут в зону риска: не делайте так, если хотите сохранить вкус и здоровье

Морозильник — незаменимый помощник на кухне. Но именно способ разморозки и действия после неё определяют, останется ли мясо вкусным и безопасным. Профессиональные мясники предупреждают: некоторые "быстрые" методы могут стать причиной порчи продукта.

Почему нельзя размораживать мясо в солёной воде вне холодильника

Метод холодной солёной воды действительно ускоряет процесс, но при комнатной температуре он становится опасным уже через 30-40 минут.

Что происходит: центр куска ещё холодный, а поверхность быстро прогревается выше +4 °C — температуры, в которой бактерии начинают активно размножаться.

Риск: рост микробов, ухудшение качества и возможные пищевые отравления.

Оптимальный способ — медленный и контролируемый

Эксперты советуют просто переложить мясо из морозильника в холодильник за 24-48 часов до приготовления.

Плюсы: сохраняет текстуру и вкус, минимизирует риск бактерий.

Как вариант: можно использовать солёную воду, но только в герметичном пакете и внутри холодильника, это ускорит теплообмен, не нарушая безопасную температуру.

Методы, от которых стоит отказаться

Разморозка на столе или на солнце — поверхность нагревается, внутри мясо остаётся замороженным, создавая "идеальные" условия для бактерий.

Тёплая или горячая вода — ухудшает структуру, может частично сварить мясо и ускорить порчу.

Микроволновка — допустимо только при условии немедленной готовки: нагрев получается неравномерным, отдельные участки начинают подвариваться.

Сколько времени нужно разным видам мяса

По данным опытных мясников:

Стейк сухого созревания — до 2 суток в холодильнике.

Крупный кусок (кострец, вагю) — 3 дня и более.

Средние порции (бургеры, медальоны) — 1,5 суток, затем "темперировать" 3-4 часа перед жаркой для лучшей текстуры.

Важные правила после разморозки