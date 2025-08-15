Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
холодильник
холодильник
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:43

Стейк за 40 минут в зону риска: не делайте так, если хотите сохранить вкус и здоровье

Мясники предупредили об опасности разморозки мяса в солёной воде при комнатной температуре

Морозильник — незаменимый помощник на кухне. Но именно способ разморозки и действия после неё определяют, останется ли мясо вкусным и безопасным. Профессиональные мясники предупреждают: некоторые "быстрые" методы могут стать причиной порчи продукта.

Почему нельзя размораживать мясо в солёной воде вне холодильника

Метод холодной солёной воды действительно ускоряет процесс, но при комнатной температуре он становится опасным уже через 30-40 минут.

  • Что происходит: центр куска ещё холодный, а поверхность быстро прогревается выше +4 °C — температуры, в которой бактерии начинают активно размножаться.

  • Риск: рост микробов, ухудшение качества и возможные пищевые отравления.

Оптимальный способ — медленный и контролируемый

Эксперты советуют просто переложить мясо из морозильника в холодильник за 24-48 часов до приготовления.

  • Плюсы: сохраняет текстуру и вкус, минимизирует риск бактерий.

  • Как вариант: можно использовать солёную воду, но только в герметичном пакете и внутри холодильника, это ускорит теплообмен, не нарушая безопасную температуру.

Методы, от которых стоит отказаться

  • Разморозка на столе или на солнце — поверхность нагревается, внутри мясо остаётся замороженным, создавая "идеальные" условия для бактерий.

  • Тёплая или горячая вода — ухудшает структуру, может частично сварить мясо и ускорить порчу.

  • Микроволновка — допустимо только при условии немедленной готовки: нагрев получается неравномерным, отдельные участки начинают подвариваться.

Сколько времени нужно разным видам мяса

По данным опытных мясников:

  • Стейк сухого созревания — до 2 суток в холодильнике.

  • Крупный кусок (кострец, вагю) — 3 дня и более.

  • Средние порции (бургеры, медальоны) — 1,5 суток, затем "темперировать" 3-4 часа перед жаркой для лучшей текстуры.

Важные правила после разморозки

  1. Готовьте мясо сразу после того, как оно полностью разморозилось.

  2. Не замораживайте продукт повторно в сыром виде. Исключение — если он был приготовлен при высокой температуре.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как смузи с кефиром помогает сэкономить время на завтрак сегодня в 12:46

Секретный рецепт смузи, который заменит утренний кофе

Узнайте, как за 10 минут приготовить вкусный и полезный фруктовый смузи с кефиром! Идеальный завтрак, который зарядит вас энергией на весь день.

Читать полностью » Маковый торт: как правильно выбрать ингредиенты для идеального десерта сегодня в 12:29

Неожиданные ингредиенты в маковом торте: раскроем тайны кулинарного шедевра

Раскрываем секрет идеального макового торта: хрустящий бисквит, тающий крем и шоколадная глазурь. Пошаговый рецепт, который сделает ваш праздник незабываемым.

Читать полностью » Рецепт кекса с кабачком: пошаговая инструкция сегодня в 11:38

Сладкая тайна: кабачок в кексе, который покорит ваше сердце

Нежный кекс с лимонной глазурью, в котором спрятан неожиданный ингредиент — кабачок! Он делает выпечку сочной, но совершенно не чувствуется. Попробуйте — никто не догадается!

Читать полностью » Рецепт гуляша из свинины с морковью и луком: пошаговый способ приготовления сегодня в 11:21

Легкий способ удивить гостей: секреты идеального гуляша на каждый день

Ароматный гуляш из свинины с морковью и луком — простое, но очень вкусное блюдо для повседневного меню. Готовится быстро, а результат порадует даже гурманов!

Читать полностью » Как приготовить салат с болгарским перцем и медом за 25 минут сегодня в 10:31

Салат, который изменит ваше представление о болгарском перце

Лёгкий, сочный и без майонеза! Салат с болгарским перцем и сыром — идеальный летний вариант. Готовится за 25 минут, сочетается с мясом, рыбой или как самостоятельная закуска.

Читать полностью » Рецепт курицы в рукаве: простое блюдо с хрустящей корочкой и сочным мясом сегодня в 10:18

Золотая корочка без хлопот: секрет идеальной курицы из духовки

Узнайте, как быстро и просто запечь курицу в рукаве с хрустящей корочкой! Это идеальное блюдо для любого стола. Простой и вкусный рецепт!

Читать полностью » Свиные рёбрышки в рукаве для запекания: рецепт сегодня в 9:25

Почему свиные рёбрышки в рукаве всегда получаются идеальными

Нежные свиные ребрышки в рукаве — простое и беспроигрышное блюдо. Узнайте, как правильно замариновать и запечь мясо, чтобы оно получилось сочным и ароматным!

Читать полностью » Повар рекомендует рецепт куриного паштета с грецкими орехами сегодня в 9:15

Осторожно: хлеб исчезает в два раза быстрее, когда на столе стоит этот паштет

Аппетитный домашний паштет из курицы — нежная закуска, которая покорит с первого кусочка. Простой рецепт с грецкими орехами и сливочным маслом для идеального вкуса.

Читать полностью »

Новости
Мир

Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Беларусь с семьей
Садоводство

Садоводы Ростовской области составили календарь посадки цветов на сезон
ЦФО

Следственный комитет завел дело по факту взрыва на заводе в Рязанской области
Дом

Как выбрать настоящую чугунную сковороду — советы эксперта
Спорт и фитнес

Тренер Татьяна Скотт объяснила, как мини-ленты помогают укрепить ягодицы
Туризм

Что посмотреть в Ханье на Крите: венецианская гавань, озеро Курнас и бугатса Иорданис
Наука и технологии

Археологи обнаружили 4000-летнюю кость с застрявшим наконечником стрелы в каталонской пещере
Красота и здоровье

Минздрав Испании предупредил о риске передозировки витамина D после массовых госпитализаций на Балеарах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru