Заливное из мяса с желатином хранится до 48 часов — правила правильного охлаждения
Заливное — классическая закуска, которая ассоциируется с праздничным столом. Блюдо выглядит эффектно и в то же время остаётся доступным по продуктам. Благодаря желатину оно хорошо держит форму, а сочетание мяса и овощей делает вкус насыщенным и гармоничным. Приготовить заливное несложно, главное — уделить время варке бульона и правильному замачиванию желатина.
Основная идея рецепта
В основе заливного — мясо, сваренное в насыщенном бульоне с овощами и специями. Для крепости добавляется желатин, а для красоты — горошек и морковь. Блюдо можно готовить в отдельных формочках или в большой ёмкости, а затем разрезать на порционные куски.
Сравнение ингредиентов
|Компонент
|Классическое заливное
|Современный вариант с желатином
|Мясо
|Говядина или курица
|Свинина + куриное филе
|Желе
|Длительное уваривание бульона
|Желатин, разведённый в бульоне
|Дополнение
|Яйца, морковь
|Морковь, зелёный горошек
|Время приготовления
|До суток
|8-9 часов (с охлаждением)
|Вкус
|Насыщенный мясной
|Более лёгкий, овощной акцент
Советы шаг за шагом
-
Свинину промойте, залейте водой и доведите до кипения. При желании слейте первый бульон и залейте свежей водой.
-
Добавьте морковь, лук, специи и варите 1-1,5 часа на медленном огне.
-
Через указанное время положите куриное филе и готовьте ещё 30-40 минут.
-
Мясо достаньте, остудите и нарежьте кусочками. Морковь оставьте, лук уберите.
-
Процедите бульон через сито.
-
Желатин замочите по инструкции, затем растворите в горячем бульоне.
-
Смешайте мясо с горошком и частью моркови, нарезанной кубиком.
-
Формочки смажьте бульоном. Для украшения можно вырезать из моркови фигурки и положить на дно.
-
Выложите мясо с овощами, слегка утрамбуйте.
-
Залейте бульоном с желатином и остудите.
-
Уберите в холодильник минимум на 6 часов.
-
Перед подачей аккуратно выньте заливное из форм или подавайте прямо в них.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Использовать слишком жирное мясо.
-
Последствие: Заливное получится мутным и тяжёлым.
-
Альтернатива: Выбирать постное мясо, филе без лишнего жира.
-
Ошибка: Неправильно развести желатин.
-
Последствие: Желе не застынет.
-
Альтернатива: Строго следовать инструкции на упаковке.
-
Ошибка: Не процедить бульон.
-
Последствие: В желе будут остатки накипи и овощей.
-
Альтернатива: Всегда процеживать через сито или марлю.
А что если…
А что если добавить в заливное дольки варёного яйца? Оно сделает блюдо ещё наряднее.
А если заменить часть бульона овощным, вкус станет легче.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Красиво смотрится на столе
|Требует много времени на застывание
|Подходит к любым праздникам
|Нужно контролировать желатин
|Простые ингредиенты
|Не всем нравится холодное мясо
|Можно варьировать состав
|Хранится не дольше 2 суток
FAQ
Можно ли использовать только курицу?
Да, блюдо получится более лёгким и диетическим.
Чем заменить зелёный горошек?
Подойдут консервированная кукуруза, сладкий перец или варёные яйца.
Сколько хранится заливное?
До 48 часов в холодильнике в закрытой ёмкости.
Мифы и правда
-
Миф: Заливное готовят только на Новый год.
-
Правда: Оно подходит для любого праздника.
-
Миф: Без долгого уваривания бульона заливное не застынет.
-
Правда: Желатин позволяет готовить быстро и надёжно.
-
Миф: Заливное сложно готовить.
-
Правда: Процесс прост, главное — следовать шагам.
3 интересных факта
-
Заливное известно с XVII века и считалось блюдом знати.
-
В классике для желирования использовали только уваренный бульон без желатина.
-
Сегодня заливное часто готовят порционно — в силиконовых формочках.
Исторический контекст
Заливное пришло в русскую кухню из французской. В дворянских домах его готовили из телятины и дичи, долго вываривая бульон. В XX веке рецепт упростился благодаря промышленному желатину, и блюдо стало популярным в каждой семье. Сегодня заливное остаётся символом праздничного стола.
