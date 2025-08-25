Это не рагу, а оружие: как накормить голодных мужчин за 20 минут

Задумывались ли вы, как сделать обед по-настоящему аппетитным? Соус с мясом и картошкой — это идеальное решение! Он не только наваристый, но и подходит для любого стола, будь то семейный ужин или праздничное застолье. А если добавить немного овощей, получится еще более насыщенный вкус.

Ингредиенты

Свинина — 500 г

Картошка — 350 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 20 г

Вода — 300 мл

Соль и специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых ингредиентов. Для этого очистите картофель от кожуры и промойте его. Нарежьте свинину на небольшие кусочки. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте мясо в течение 5-7 минут до золотистой корочки.

На другой сковороде обжарьте нарезанный крупными кусочками картофель до румяного состояния. Пока жарятся мясо и картофель, очистите и нарежьте морковь кольцами, болгарский перец крупными кусками, а лук полукольцами.

Когда картофель подрумянится, добавьте его к мясу. Затем в сковороду с картофелем положите лук, морковь и болгарский перец. Обжарьте овощи 3-4 минуты до мягкости. Переложите обжаренные овощи к мясу с картошкой. Добавьте соль и специи по вкусу. Залейте все горячей водой, перемешайте и накройте крышкой. Тушите на небольшом огне 40-50 минут, пока мясо не станет мягким.

Ваш соус с мясом и картошкой готов! Разложите его по тарелкам и подавайте горячим.