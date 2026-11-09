Мясо дорожает, а фасоль манит ценой: последствия такой экономии способны неприятно удивить

Попытка заменить животный белок растительными аналогами из соображений экономии может привести к серьезным проблемам с пищеварением и спровоцировать развитие ожирения, рассказал эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев. В комментарии для NewsInfo эксперт подчеркнул, что отказ от мяса в пользу бобовых оправдан только этическими или религиозными убеждениями, но не финансовой выгодой.

Ранее экономисты предложили россиянам рассмотреть фасоль, чечевицу и горох в качестве альтернативы мясным продуктам при ограниченном бюджете. Специалисты пояснили, что эти культуры богаты белком, однако призвали не отказываться от животной пищи полностью, а также рекомендовали следить за акциями в магазинах и контролировать размер порций.

По словам специалиста, мясо остается приоритетным продуктом, и экономия на нем зачастую является вопросом личного выбора, а не реальной необходимости. Для поддержания здоровья взрослому человеку достаточно употреблять курицу и яйца, которые являются наиболее доступными источниками полноценных аминокислот. При этом чрезмерное внимание к протеиновым компонентам требует осторожности, так как организм может дорого заплатить за несбалансированный подход к питанию.

"Если человек пытается заменить мясо на бобовые, то, скорее всего, он столкнется с проблемой диспепсии, проблемой пищеварительного характера, он просто не сможет переваривать адекватное количество бобовых, потому что это тяжелая для нашего желудочно-кишечного тракта еда. У большинства будут метеоризм, газовыделение, бурление и дискомфорт", — отметил Калинчев.

Врач добавил, что подобная модель поведения часто наблюдается во время православных постов. Вместо мяса люди начинают употреблять большое количество простых углеводов, что ведет к набору лишнего веса. Ожирение, по мнению эндокринолога, в конечном итоге обходится значительно дороже, чем покупка качественных белковых продуктов. Для тех, кто стремится к разнообразию, полезно знать, какой вид мяса превосходит курицу по своим диетическим свойствам и составу микроэлементов.

Эксперт также указал на гендерные различия в культуре питания: мужчины чаще склонны к избыточному потреблению мяса, тогда как женщины нередко страдают от дефицита белка, отдавая предпочтение десертам. В то же время рыбная продукция остается дорогой во всем мире, и именно на ней люди экономят чаще всего. Стоит учитывать, что рыба становится все недоступнее для повседневного меню, что вынуждает потребителей искать другие источники полезных жиров и нутриентов.

Калинчев отметил, что в России нет проблемы доступности базовых продуктов. Правильно составленный рацион должен опираться на национальные привычки и здравый смысл, а не на попытки радикально изменить пищевое поведение из-за инфляции. Для поддержания тонуса в зрелом возрасте медики часто обсуждают преимущества включения творога и растительных добавок в ежедневное меню. Также важно помнить, что даже самый легкий и полезный салат может оставить организм без энергии, если в нем отсутствует баланс основных компонентов.

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