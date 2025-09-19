Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прививка
Прививка
© www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:26

Корь унесла сотни тысяч жизней, но вакцина спасает за секунды

Педиатр Евгений Тимаков: прививка от кори спасает детей от реанимации

Корь — одно из самых опасных вирусных заболеваний детского возраста. Несмотря на то что многие воспринимают её как "обычную детскую инфекцию", врачи подчёркивают: осложнения могут быть смертельно опасны.

Главная мера защиты

По словам педиатра Евгения Тимакова, надёжнее всего защищает вакцинация.

"Прививка от кори спасает от сильнейшего воспаления. Инфекция с выраженной интоксикацией может довести ребёнка до реанимации", — отметил доктор Евгений Тимаков.

Лечения от кори не существует: терапия только облегчает симптомы, но не устраняет вирус. Поэтому прививка — единственный способ предотвратить тяжёлое течение болезни.

Чем опасна корь

Заболевание начинается с высокой температуры, кашля, сыпи и сильной интоксикации. Но самое серьёзное — осложнения:
• воспаление сердца;
• поражение глаз с риском слепоты;
• энцефалит и панэнцефалит (воспаление мозга), которые могут закончиться смертью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать вакцинацию "на потом".
Последствие: ребёнок остаётся без защиты в период вспышек.
Альтернатива: привить по национальному календарю (в 12 месяцев и ревакцинация в 6 лет).

Ошибка: надеяться на "естественный иммунитет" после болезни.
Последствие: риск тяжелейших осложнений.
Альтернатива: безопасное формирование иммунитета через вакцину.

Ошибка: считать, что корь легко переносится.
Последствие: возможная реанимация или инвалидность.
Альтернатива: профилактика через иммунизацию.

А что если…

Если ребёнок контактировал с больным корью и не был привит, остаётся высокий риск заражения. В таких случаях врачи могут назначить экстренную вакцинацию или иммуноглобулин, но стопроцентной гарантии это не даёт.

Советы шаг за шагом

  1. Проверить календарь прививок ребёнка.

  2. Сделать вакцинацию и ревакцинацию вовремя.

  3. При подозрении на корь — сразу обратиться к врачу, не заниматься самолечением.

  4. Избегать контакта с заражёнными до формирования иммунитета.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заболеть корью после прививки?
Случается крайне редко и в лёгкой форме, без тяжёлых осложнений.

В каком возрасте делают прививку?
Первая вакцина — в 12 месяцев, ревакцинация — в 6 лет.

Можно ли прививать ребёнка во время простуды?
Нет, вакцинацию проводят только на фоне здоровья, после консультации с педиатром.

Исторический контекст

До появления вакцины корь ежегодно уносила сотни тысяч жизней по всему миру. Массовая иммунизация в XX веке позволила резко снизить смертность, но при отказе от прививок болезнь возвращается в виде вспышек.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психотерапевт Юлия Романенко объяснила, почему у мужчин депрессия маскируется раздражительностью сегодня в 12:47

Молчаливая болезнь сильного пола: депрессия разрушает жизнь мужчин под видом вспышек гнева

Мужчины часто скрывают депрессию за маской агрессии и экстремальных увлечений. Почему так происходит и как распознать проблему вовремя?

Читать полностью » Эндокринолог Илья Барсуков: углеводы необходимы организму, но злоупотреблять сахаром нельзя сегодня в 8:12

Ошибка в тарелке стоит здоровья: избыток простых углеводов ведёт к ожирению и диабету

Сколько углеводов нужно человеку ежедневно и чем опасны крайности? Врачи объясняют разницу между простыми и сложными продуктами и дают советы.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала виноград источником антиоксидантов для сердца сегодня в 7:16

Почему сладкие ягоды могут защитить от инфаркта и довести до гастрита

Виноград не только сладкий десерт, но и источник полифенолов, ресвератрола и рутина, которые помогают защитить сердце и сосуды.

Читать полностью » Профессор Демин предложил ограничить рекламу сладостей для борьбы с ожирением сегодня в 7:12

Сладкая западня на полке: как яркие батончики превращаются в топливо для пандемии ожирения

Яркие конфеты у кассы и повсеместный фастфуд — угроза для здоровья. Эксперты предлагают ограничить доступность сладостей, чтобы остановить пандемию ожирения.

Читать полностью » Терапевт Марина Овсянникова объяснила разницу между гриппом и ОРВИ сегодня в 6:13

Грипп или ОРВИ: ошибка в диагнозе может стоить здоровья

Грипп и ОРВИ часто путают, но различить их можно по первым признакам. Один из них несёт куда больший риск осложнений.

Читать полностью » Нейл-стилист Дарья Мещерякова объяснила, в чём заключается риск гель-лаков сегодня в 6:11

Маникюр может довести до врача: чем опасны популярные гель-лаки

Гель-лак стал привычным выбором, но обсуждения его безопасности не утихают. Чем реально грозят полимеры и стоит ли отказываться от процедуры?

Читать полностью » Диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности анемии при злоупотреблении матча сегодня в 5:12

Когда напиток бодрит, но ворует здоровье: скрытая угроза матчи

Матча считается напитком для здоровья и концентрации, но чрезмерное увлечение может обернуться анемией и дефицитом железа.

Читать полностью » Врач Русакова: витамины группы B и омега-3 улучшают передачу сигналов между нейронами сегодня в 4:19

Пять продуктовых привычек, которые помогают мозгу выдерживать нагрузки

Миндаль, кофе и зелёный чай матча способны помочь мозгу работать быстрее и дольше. Какие продукты стоит включить в рацион для ясности ума?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Болезнь столбур делает помидоры твёрдыми и белыми внутри — мнение специалистов
Авто и мото

General Motors остановила выпуск Chevrolet Colorado, GMC Canyon и фургонов в США из-за нехватки деталей
Еда

Сметанник с грецкими орехами получается пропитанным и хрустящим
Спорт и фитнес

Вратарь Георгиев проведёт восьмой сезон в НХЛ в составе "Баффало"
Технологии

Новая модель GreenOCR 2.0 снизила энергопотребление на 20% — Smart Engines
ДФО

МЧС предупредило об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,2 вблизи Петропавловска-Камчатского
Наука

Археологи Румынии обнаружили расплавленное сокровище времён Римской империи в доме богатой семьи в Гистрии
Питомцы

Ветеринары назвали основные причины ожирения у собак и риски для здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet