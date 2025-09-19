Корь унесла сотни тысяч жизней, но вакцина спасает за секунды

Корь — одно из самых опасных вирусных заболеваний детского возраста. Несмотря на то что многие воспринимают её как "обычную детскую инфекцию", врачи подчёркивают: осложнения могут быть смертельно опасны.

Главная мера защиты

По словам педиатра Евгения Тимакова, надёжнее всего защищает вакцинация.

"Прививка от кори спасает от сильнейшего воспаления. Инфекция с выраженной интоксикацией может довести ребёнка до реанимации", — отметил доктор Евгений Тимаков.

Лечения от кори не существует: терапия только облегчает симптомы, но не устраняет вирус. Поэтому прививка — единственный способ предотвратить тяжёлое течение болезни.

Чем опасна корь

Заболевание начинается с высокой температуры, кашля, сыпи и сильной интоксикации. Но самое серьёзное — осложнения:

• воспаление сердца;

• поражение глаз с риском слепоты;

• энцефалит и панэнцефалит (воспаление мозга), которые могут закончиться смертью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать вакцинацию "на потом".

Последствие: ребёнок остаётся без защиты в период вспышек.

Альтернатива: привить по национальному календарю (в 12 месяцев и ревакцинация в 6 лет).

Ошибка: надеяться на "естественный иммунитет" после болезни.

Последствие: риск тяжелейших осложнений.

Альтернатива: безопасное формирование иммунитета через вакцину.

Ошибка: считать, что корь легко переносится.

Последствие: возможная реанимация или инвалидность.

Альтернатива: профилактика через иммунизацию.

А что если…

Если ребёнок контактировал с больным корью и не был привит, остаётся высокий риск заражения. В таких случаях врачи могут назначить экстренную вакцинацию или иммуноглобулин, но стопроцентной гарантии это не даёт.

Советы шаг за шагом

Проверить календарь прививок ребёнка. Сделать вакцинацию и ревакцинацию вовремя. При подозрении на корь — сразу обратиться к врачу, не заниматься самолечением. Избегать контакта с заражёнными до формирования иммунитета.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заболеть корью после прививки?

Случается крайне редко и в лёгкой форме, без тяжёлых осложнений.

В каком возрасте делают прививку?

Первая вакцина — в 12 месяцев, ревакцинация — в 6 лет.

Можно ли прививать ребёнка во время простуды?

Нет, вакцинацию проводят только на фоне здоровья, после консультации с педиатром.

Исторический контекст

До появления вакцины корь ежегодно уносила сотни тысяч жизней по всему миру. Массовая иммунизация в XX веке позволила резко снизить смертность, но при отказе от прививок болезнь возвращается в виде вспышек.