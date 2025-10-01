Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:38

Лёгкие симптомы — страшные последствия: скрытая опасность краснухи

Краснуха особенно опасна для беременных — инфекция может вызвать врожденные пороки развития плода

Россия с 2017 года официально признана территорией, свободной от краснухи. Однако, как отмечает Екатерина Кушнир, медицинский журналист, в 2024 году в стране произошли локальные вспышки болезни. Было зарегистрировано 258 случаев в 25 регионах, больше всего в Дагестане, Московской и Астраханской областях. Чтобы остановить распространение инфекции, Роспотребнадзор инициировал подчищающую иммунизацию — дополнительную вакцинацию для детей и женщин репродуктивного возраста, которые либо вовсе не прививались, либо получили лишь одну дозу вакцины.

Что представляет собой краснуха и почему она опасна

Краснуха — это вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Симптомы напоминают простуду: высокая температура, кашель, насморк, боль в горле, головные боли и характерная розовая сыпь по всему телу. Заболевание проявляется через две-три недели после контакта с носителем.

В большинстве случаев болезнь переносится легко, особенно детьми, и проходит за неделю-десять дней. Но осложнения все же встречаются: у одного пациента из 3000 развивается нарушение свертываемости крови, а у одного из 6000 — воспаление мозга (энцефалит). Бывают также пневмонии, воспаления нервов или орхит у мужчин.

Наибольшую угрозу краснуха представляет для беременных женщин. Инфекция на ранних сроках может вызвать выкидыш или врожденные пороки у ребенка — от катаракты и пороков сердца до умственной отсталости. Такое состояние получило название синдром врожденной краснухи.

Какие вакцины используются

Прививки от краснухи входят в национальные календари многих стран. Чаще всего применяются комбинированные препараты: против кори, паротита и краснухи (ККК), иногда дополненные защитой от ветряной оспы. Эти вакцины живые, то есть содержат ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, но формирующие устойчивый иммунитет.

Сравнение: течение болезни и вакцинация

Показатель

Без вакцинации

С вакцинацией

Риск заражения

Высокий при контакте

Практически отсутствует

Симптомы

Лихорадка, сыпь, насморк, кашель

Нет

Осложнения

Энцефалит, пороки развития у плода

Исключены

Длительность болезни

7-10 дней

Не болеют

Последствия

Риск синдрома врожденной краснухи

Надежная защита

Советы шаг за шагом: как вакцинироваться взрослым и детям

  1. Проверить записи о прививках в медкарте или справках из детства.
  2. Если сведений нет, сдать анализ на антитела IgG к вирусу краснухи.
  3. При отсутствии иммунитета — сделать прививку. Женщинам это важно сделать до планируемой беременности.
  4. Ввести две дозы препарата с интервалом: по российским инструкциям — 3 месяца, по международным рекомендациям — 28 дней.
  5. После вакцинации использовать надежную контрацепцию: в РФ — 3 месяца, по зарубежным рекомендациям — 1 месяц.
  6. Детям прививки делают в 12 месяцев и в 6 лет; если пропустили сроки — ставят с минимальным интервалом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать вакцинацию, считая болезнь "легкой".
    Последствие: риск осложнений и синдрома врожденной краснухи у будущего ребенка.
    Альтернатива: вакцинация комбинированным препаратом (ККК или MMR).
  • Ошибка: делать прививку уже во время беременности.
    Последствие: переживания и риски для плода.
    Альтернатива: пройти иммунизацию заранее, до планирования беременности.
  • Ошибка: полагаться на чужой иммунитет.
    Последствие: вспышки инфекции среди непривитых.
    Альтернатива: личная вакцинация, которая защищает и самого человека, и окружающих.

А что если уже переболел?

Если есть сомнения, можно сдать анализ крови на антитела IgG. Их наличие подтверждает, что организм уже встречался с вирусом и сформировал иммунитет. Такой тест стоит около 1000 рублей. Если антител нет, вакцинация необходима.

Плюсы и минусы вакцинации

Плюсы

Минусы

Надежная защита от инфекции

Нельзя вводить во время беременности

Предотвращение осложнений у детей

Возможны кратковременные побочные реакции (повышение температуры, слабость)

Снижение риска синдрома врожденной краснухи

Требуется контроль контрацепции после прививки

Доступность в поликлиниках и по ОМС

Для мужчин старше 18 лет часто только платно

Участие в формировании коллективного иммунитета

Необходимость двух доз

FAQ

Как выбрать вакцину?
В большинстве поликлиник используется комплексная вакцина против кори, паротита и краснухи. Она безопасна и проверена.

Сколько стоит прививка для взрослых?
В государственных клиниках для женщин до 25 лет — бесплатно. В частных центрах цена в Москве с учетом осмотра — около 2650 рублей.

Что лучше — переболеть или привиться?
Переболеть опасно: возможны осложнения и последствия для будущих детей. Прививка дает иммунитет без рисков.

Мифы и правда

  • Миф: краснуха безобидна и проходит сама.
    Правда: у беременных болезнь может привести к тяжелым порокам развития плода.
  • Миф: взрослым прививки не нужны.
    Правда: чаще всего заражаются именно молодые взрослые от 20 до 39 лет.
  • Миф: если ребенок не привит, ничего страшного.
    Правда: непривитые дети становятся источником инфекции в детских садах и школах.

Интересные факты

  1. Первые описания краснухи появились еще в XVIII веке, но только в XX веке доказали связь болезни с врожденными пороками.
  2. Синдром врожденной краснухи был подробно изучен в 1940-х после вспышки в Австралии.
  3. В 2000-х годах Россия вошла в число стран, где краснуха считалась побежденной — до новых вспышек 2024 года.

Исторический контекст

  • XVIII век — упоминания о "немецкой кори".
  • 1940-е — связь инфекции с врожденными аномалиями у новорожденных.
  • 1969 год — создана первая вакцина.
  • 2017 год — Россия признана свободной от краснухи.
  • 2024 год — новые вспышки и возвращение программы массовой иммунизации.

