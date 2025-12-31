Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Больная женщина с градусником
Больная женщина с градусником
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:05

США столкнулись с тем, чего не было более 30 лет: цифры вызывают тревогу

Заболеваемость корью в США достигла максимума за 30 лет — Axios

Рост заболеваемости корью в США достиг уровней, которые не фиксировались более трёх десятилетий. По итогам 2025 года число подтверждённых случаев превысило отметку в две тысячи, что ставит под вопрос прежний эпидемиологический статус страны. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Рекордные показатели за десятилетия

Как отмечает издание, в 2025 году в США впервые за более чем 30 лет зарегистрировано свыше 2 тыс. случаев кори. По состоянию на 23 декабря общее число заболевших достигло 2012 человек. Для сравнения, годом ранее, в 2024 году, в стране было зафиксировано лишь 285 подтверждённых случаев.

Риски для статуса США

По оценке Axios, продолжающийся рост заболеваемости может иметь более широкие последствия.

"В этом году резкий рост числа случаев заболевания и затяжные вспышки могут привести к тому, что к концу января 2026 года США впервые за десятилетия потеряют свой признанный на международном уровне статус страны, "ликвидировавшей" корь", — говорится в публикации.

География и вакцинация

Наибольшее число случаев кори в 2025 году зарегистрировано в Техасе — 803 случая. Далее следуют Аризона с 187 случаями и Северная Каролина, где выявлено 156 заражений. Эти регионы стали основными очагами распространения инфекции.

По данным портала, около 93% заболевших либо не были вакцинированы, либо их прививочный статус остаётся неизвестным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зеленский утвердил кандидатуру главы офиса президента — РБК вчера в 20:23
Новый глава офиса президента Украины уже определён: Зеленский откладывает объявление до начала 2026 года

В Украине готовятся значительные кадровые изменения в президентском офисе. Узнайте, кто может занять ключевую должность и почему это важно для страны!

Читать полностью » Казахстан разрешил ездить на электросамокате только с 18 лет вчера в 20:02
Казахстан вывел электросамокаты из серой зоны: их признали транспортом и ввели новые правила

Электросамокаты в Казахстане стали полноценным транспортом с новыми требованиями! Узнайте, как изменения коснутся владельцев и прокатных сервисов.

Читать полностью » Лидеры ЕС провели экстренный созвон после атаки дронов на резиденцию Путина вчера в 19:51
Лидеры ЕС экстренно созвонились после атаки дронов на резиденцию Путина: в Европе ищут единую линию

После атаки беспилотников на резиденцию Путина европейские лидеры провели экстренный разговор. Как это повлияет на переговоры и международные отношения?

Читать полностью » Зеленский запланировал саммит лидеров коалиции на 6 января во Франции — РИА Новости вчера в 19:26
"Коалиция желающих" собирается в начале января: Киев и Париж готовят новый пакет гарантий Украине

В начале января Киев и западные союзники обсудят новые гарантии безопасности на встречах 3 и 6 числа. Узнайте, что может измениться для Украины!

Читать полностью » Зимний шторм оставил без света более 100 тысяч домов в США — ТАСС вчера в 13:47
Стихия выключает города: зимний шторм парализовал энергосистему США

Сильный зимний шторм оставил без электричества более 100 тысяч потребителей в США и парализовал транспорт в нескольких штатах.

Читать полностью » Пекин заявил о защите суверенитета от санкций — Ван И вчера в 13:44
Внешний нажим стал нормой — ответ тоже: Пекин усиливает оборону интересов

Китай объявил о намерении усилить защиту от санкций и внешнего вмешательства. Какие приоритеты Пекин закладывает в свою дипломатию?

Читать полностью » В Германии обанкротились более 24 тысяч компаний за год — Focus вчера в 13:35
Экономика Германии даёт трещину: страна побила рекорд по банкротствам за десятилетие

В Германии зафиксирован рекорд по банкротствам компаний за десять лет. Почему экономика оказалась в состоянии стагнации и как это влияет на политику?

Читать полностью » Поиски украинского подростка в Хемскерке завершились трагедией — NL Times вчера в 12:39
Рождественская прогулка стала последней: поиски подростка в Нидерландах закончились трагедией

Рождественское исчезновение подростка в Нидерландах завершилось трагедией. Как проходили поиски и что известно об обстоятельствах гибели?

Читать полностью »

Новости
ЮФО
В Бахчисарайском районе раскрыли серию краж со стройки — МВД по Республике Крым
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Дибба связывает кислотные напитки с повреждением слизистой
ЮФО
Износ водопроводных сетей в Крыму достиг 70 процентов — гендиректор Вода Крыма Новик
ЮФО
В 2025 году Крым прошёл без климатических катаклизмов — доцент КФУ Вахрушев
ЮФО
В Крыму разрешили только бенгальские огни и холодные салюты — юрист Кристалев
ЮФО
Задолженность иностранцев превысила полмиллиона рублей — МВД по Республике Крым
Россия
В России запускают национальный проект по развитию биоэкономики — правительство РФ
Происшествия
Мошенники позвонили жительнице Махачкалы более 8 тысяч раз — МТС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet