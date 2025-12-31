США столкнулись с тем, чего не было более 30 лет: цифры вызывают тревогу

Рост заболеваемости корью в США достиг уровней, которые не фиксировались более трёх десятилетий. По итогам 2025 года число подтверждённых случаев превысило отметку в две тысячи, что ставит под вопрос прежний эпидемиологический статус страны. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Рекордные показатели за десятилетия

Как отмечает издание, в 2025 году в США впервые за более чем 30 лет зарегистрировано свыше 2 тыс. случаев кори. По состоянию на 23 декабря общее число заболевших достигло 2012 человек. Для сравнения, годом ранее, в 2024 году, в стране было зафиксировано лишь 285 подтверждённых случаев.

Риски для статуса США

По оценке Axios, продолжающийся рост заболеваемости может иметь более широкие последствия.

"В этом году резкий рост числа случаев заболевания и затяжные вспышки могут привести к тому, что к концу января 2026 года США впервые за десятилетия потеряют свой признанный на международном уровне статус страны, "ликвидировавшей" корь", — говорится в публикации.

География и вакцинация

Наибольшее число случаев кори в 2025 году зарегистрировано в Техасе — 803 случая. Далее следуют Аризона с 187 случаями и Северная Каролина, где выявлено 156 заражений. Эти регионы стали основными очагами распространения инфекции.

По данным портала, около 93% заболевших либо не были вакцинированы, либо их прививочный статус остаётся неизвестным.