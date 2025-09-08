Как время еды меняет генетику и вес: неожиданный поворот

Представьте: вы генетически предрасположены к ожирению. Что важнее — диета или время обеда? Исследование показывает, что поздние трапезы могут ускорить набор веса. Давайте разберёмся, почему.

Результаты исследования: время решает всё

Команда испанских и американских учёных опубликовала в журнале Obesity анализ связи между временем приёма пищи и ожирением. Они изучили 97 генетических комбинаций, связанных с индексом массы тела (ИМТ). Участники — 1195 взрослых из шести клиник: 36,1% с избыточным весом, 53,7% с ожирением, средний возраст 41 год, 80,8% женщины.

Программа снижения веса включала обучение питанию, физактивности и поведенческим техникам. Время еды не контролировали — участники ели в своё время. Через 16 недель терапии 98% похудели, но учёные отслеживали их 12 лет.

Ключевой вывод: каждый час задержки трапезы снижал скорость потери веса на 46 граммов в неделю, повышал ИМТ на 0,952 и увеличивал массу на 2,2% через 12 лет. Только 23,9% сохранили вес.

Генетика и время: неожиданная связь

Люди с высокой генетической предрасположенностью к ожирению и поздними приёмами пищи имели больший ИМТ. Разница — 3,29 (35,26 у поздних vs 31,97 у ранних). В группах с низким риском связь была слабее.

Для каждого участника оценили полигенный риск ИМТ на основе 900 492 полиморфизмов и времени еды. Среднее время: если завтрак в 08:28, обед в 14:33, ужин в 21:20 — итого 14:54.

Новый взгляд на генетику ожирения

Однояйцевые близнецы могут быть идентичны, но отличаться фигурой. Это помогло открыть механизм ожирения.

Таким образом, ранние приёмы пищи — ключ к профилактике ожирения, особенно при генетическом риске. Помимо диеты и спорта, планируйте еду раньше дня.