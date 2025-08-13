Не что, а когда: простой способ снизить риск ожирения на 30%

Задумывались ли вы, как время, в которое вы едите, может повлиять на ваш вес? Исследование, проведенное сотрудниками Мадридского университета Комплутенсе, показало, что ранний прием пищи может существенно снизить риск набора лишних килограммов, даже у людей с высокой предрасположенностью к ожирению.

Результаты исследования

По данным, опубликованным в журнале Obesity, каждый час задержки в приеме пищи увеличивает индекс массы тела (ИМТ) на 0,952 кг/м². Это значит, что за 12 лет после соблюдения диеты можно набрать 2,2% от первоначального веса. Особенно это касается участников с высоким генетическим риском ожирения: у них ИМТ увеличивался на 2,21 кг/м² за каждый час запоздалого приема пищи.

Эксперты проанализировали данные 1 195 взрослых с избыточным весом, которые прошли 16-недельную программу по снижению веса. Через 12 лет после завершения лечения было проведено повторное обследование, которое показало, что те, кто завтракал и принимал другие блюда раньше, смогли лучше сохранить достигнутые результаты.

Почему это происходит?

Время приема пищи влияет на циркадные ритмы и метаболизм. Поздние трапезы нарушают синхронизацию между центральными и периферическими "часами" организма, что может привести к ожирению и кардиометаболическим заболеваниям.

Таким образом, правильное время для приема пищи может стать ключом к успешному контролю веса и улучшению здоровья.