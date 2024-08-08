Илон Маск критикует Демократическую партию США за поддержку цензуры

Американский предприниматель Илон Маск высказал критику в адрес Демократической партии США, обвинив ее в поддержке цензуры.

Поводом для этого послужила реакция пользователя соцсетях на взгляды кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Уолца на борьбу с дезинформацией.

Ранее в соцсети X был опубликован фрагмент интервью с Тимом Уолцем, в котором он утверждал, что гарантия свободы слова не должна распространяться на дезинформацию и высказывания, разжигающие ненависть. Один из пользователей прокомментировал это высказывание, сравнив 2024 год с антиутопическим романом Джорджа Оруэлла "1984".

Илон Маск, известный своей приверженностью свободе слова, отреагировал на эту публикацию, выразив удивление изменением позиции Демократической партии. Он отметил, что ранее эта партия была сторонником свободы слова, а теперь активно поддерживает цензуру.

Ранее Маск уже критиковал Тима Уолца за его взгляды на борьбу с дезинформацией, назвав его "глупцом".

Заявление Маска вновь актуализировало дебаты о свободе слова и цензуре в онлайн-пространстве. Вопрос о том, где проходит грань между свободой выражения мнений и необходимостью борьбы с дезинформацией, остается открытым и вызывает оживленные дискуссии.

Критика Маска в адрес Демократической партии также имеет политический подтекст. Он неоднократно высказывал недовольство политикой этой партии и поддерживал ее оппонентов.

Фото: www. flickr.com/Daniel Oberhaus (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)