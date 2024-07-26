В Челябинской области, на Киалимском водохранилище, произошел прорыв дамбы, вызванный сильными дождями. В результате один населенный пункт оказался под водой, а три других, находящиеся ниже по течению реки Киолим, были эвакуированы в целях безопасности. В Карабашском округе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Спасательные службы МЧС России уже прибыли на место происшествия и начали работу. Заместитель начальника Главного управления МЧС по Челябинской области Сергей Шатилов сообщил, что с наступлением рассвета спасатели приступят к аварийно-восстановительным работам и устранению последствий разрушения дамбы.
Шатилов также отметил, что все жители зоны потенциального затопления были эвакуированы. В ликвидации последствий прорыва задействовано более 170 человек и 60 единиц техники.
Фото: commons.wikimedia.orgМЧС России / Александр Неменов (France-Presse)(Creative Commons Attribution 4.0 International.)
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