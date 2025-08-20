Новый суперкар S1 LM удивил даже фанатов McLaren F1 — в салоне увидите главное

Прошло три десятилетия с того момента, как McLaren F1 GTR покорил Ле-Ман, а его создатель Гордон Мюррей вновь обращается к наследию легендарного болида. На этот раз он представил дорожную версию, которая обещает удивить не только дизайном и техническими характеристиками, но и своей эксклюзивностью.

От F1 к новым проектам

Когда в начале 90-х Мюррей создавал McLaren F1, идея о гоночной версии казалась ему абсурдной. Однако настойчивость гонщиков, включая Рэя Беллма, изменила его решение. Итог оказался сенсационным: в 1995 году дебютировавший F1 GTR выиграл 24 часа Ле-Мана, а четыре машины попали в топ-5.

Спустя годы инженер покинул McLaren, но дух культовой модели не оставил его. В 2020 году мир увидел его суперкар T.50, а теперь пришло время для новой главы — S1 LM.

Эксклюзив для избранных

S1 LM станет настоящей редкостью: всего пять экземпляров, и все они достанутся одному владельцу. Машина создана в Gordon Murray Special Vehicles (GMSV) — компании, где Мюррей вместе с командой разрабатывает практически индивидуальные автомобили для самых преданных клиентов.

Новинка унаследовала трёхместную компоновку салона и шестиступенчатую механику от T.50. Панели кузова изготовлены из ещё более лёгких материалов, а в сердце машины — доработанный V12 Cosworth.

Сила и звук

Модернизированный двигатель объёмом 4 литра получил увеличенный диаметр цилиндров и облегчённые детали. Теперь он развивает около 700 лошадиных сил и раскручивается до 12 000 об/мин. Более жёсткое крепление мотора повысило точность управления, сохранив при этом комфорт на дорогах.

Особое внимание привлекает задняя часть: массивное антикрыло, четырёхсекционные фонари и система выхлопа, разделённая на четыре трубы, подчёркивают спортивный характер автомобиля.

Цена эксклюзивности

Стоимость S1 LM не озвучена, но учитывая, что базовый T.50 стоит более 60 миллионов крон, цена новой версии, очевидно, окажется значительно выше. Однако это не смущает счастливого владельца, которому вскоре предстоит получить первые экземпляры.

S1 LM — это не просто автомобиль, а напоминание о том, что легенды прошлого могут возрождаться в современном облике, сохраняя дух великой эпохи гонок.